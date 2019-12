Dass der Advent eine Zeit des Wartens und der Vorfreude ist, erleben die Kinder an der Krippe im Kindergarten St. Wolfgang. Sie wird ab dem ersten Advent Stück für Stück aufgebaut. Zur Weihnachtsfeier steht sie schließlich im Café. Die Kinder ziehen mit Lichtern ein, hören die Weihnachtsgeschichte und singen zusammen. „Danach führt eine Glitzerspur zu jedem Gruppenzimmer und auf jedes Kind wartet ein kleines Geschenk“, beschreibt Roswitha Schmalenberger das Ritual, bevor es für Kinder und Erzieher in die Weihnachtsferien geht.

Die Wochen vor Weihnachten sind etwas Besonderes. Der Terminkalender quillt über, Geschenke wollen wohlüberlegt und eingekauft, vielleicht sogar noch selbstgemacht sein und auf dem Schreibtisch stapelt sich jede Menge Arbeit, bevor sich das Jahr dem Ende zuneigt. Von Besinnlichkeit bleibt da häufig nicht viel übrig. Auch die Kindergartenkinder spüren die Hektik um sich herum und sind selbst gespannt wie Flitzbögen, was schließlich unterm Weihnachtsbaum liegen wird. Besinnung und Entschleunigung lautet deshalb das Rezept für die Adventszeit im Kindergarten St. Wolfgang in Engen. Leiterin Roswitha Schmalenberger erzählt wie sie und ihr Team sich mit den Kindern alljährlich auf Weihnachten einstimmen: Schon das Ankommen ist im Advent etwas ganz Besonderes. Das Licht im Flur wird durch aufgehängte Stoffbahnen gedämpft und weihnachtliche Klänge begrüßen die Kinder. „Wir wollen das Ankommen ruhiger gestalten. Dazu gehört auch, dass im täglichen Morgenkreis die Kerzen am Adventskranz angezündet werden“, beschreibt Roswitha Schmalenberger. Mit kleinen Sternaktionen wird die Vorweihnachtszeit zu etwas Besonderem gemacht. Überladen wollen sie die Kinder aber auch nicht und so gibt es ausgewählte Aktionen. Natürlich besuchen auch hier Kinder unterschiedlicher Religionen die Einrichtung. „Wir sprechen mit den Eltern anderer Religionsangehörigen vorab. Gerade die muslimischen Eltern sind dabei sehr offen“, stellt die Erzieherin fest.

Einmal im Jahr dürfen die Kinder in den Abendkindergarten kommen. „Der Höhepunkt ist jedes Jahr wieder, wenn die Kinder in die Dunkelheit hinauslaufen und um den Weihnachtsbaum am Rathaus tanzen“, weiß die langjährige Kindergartenleiterin. Das Puppenspiel zur Geschichte „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ ist ebenfalls ein festes Ritual: „Wir spielen ganz bewusst jedes Jahr dasselbe Stück“, so Schmalenberger. Den eigentlichen Sinn dieser Geschichte, in der Tiere ein warmes Plätzchen suchen, verstünden die Kinder häufig erst im letzten Kindergartenjahr und so entdeckten sie jedes Mal etwas Neues darin.

Die Vorschulkinder, in St. Wolfgang liebevoll die Wackelzähne genannt, dürfen ein Theaterstück in der Bibliothek besuchen und machen älteren Menschen in der Tagespflege der Caritas eine Freude mit ihrem Besuch. Viele Angebote machen auch viel Arbeit und doch meint Roswitha Schmalenberger, dass es nicht viel anstrengender sei als sonst: „Die Freude der Kinder beglückt einen einfach auch.“