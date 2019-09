von Holle Rauser

Lina ist schon ganz sicher, was an ihrem „Memoboard“ hängen wird: „Die Materialliste von der Schule und Fotos“. Zusammen mit sieben weiteren Kindern gestaltete sie in der vorletzten langen Ferienwoche ihr individuelles Memoboard, eine Pinnwand, die unter anderem auch beschreibbare Flächen für Notizen hat.

Angeboten von der „Kinderwohnung„

Angeboten wurde die Bastelaktion im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Engen von der „Kinderwohnung Kunterbunt“. Die Kinderwohnung öffnet seit 1998 jede Nachmittag ihre Türen für bis zu 20 Kinder und Jugendliche, die hier gemeinsam spielen, basteln und lernen können.

Leiterin Ronja Hoppe und ihre Helferinnen hatten für das Ferienprogramm neben den Tafeln auch zahlreiche Bastelmaterialien vorbereitet. Alles, was heftet, klammert und pinnt konnte auf die Pinnwände geklebt werden. Wäscheklammern mit Magneten, Korkplatten für Pinnstecker und Magnet- und Tafelfolie, auf die wichtige Notizen und Termine geschrieben werden können. Mit Acrylfarben wurden die Erinnerungshilfen gestaltet.

Begeistert von den Ergebnissen

„Ich bin immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich die Ergebnisse bei gleichen Ausgangsmaterialien ausfallen“, so Hoppe begeistert. Auch die Magnete und Pinnadeln konnten selbst gestaltet werden: Mit Moosgummi wurden die Magnete beklebt. So entstanden ein Korkigel und ein Korkschweinchen, als dessen Rüssel runde Magnete dienten.

Andere Teilnehmer ließen ihre Tafel zu einer Unterwasserwelt werden oder bastelten ihren Namenszug. Zu sehen waren auch Buchstabenpins und Magnete in Form von Tieren, die die Memoboards bevölkerten.

In fünf Stunden zur fertigen Pinnwand

Mit selbst gedrehten bunten Wollschnüren konnten die Kinder anschließend die Aufhängung für die Pinnwände herstellen. Gut fünf Stunden hatten Ronja Hoppe und ihr Team eingeplant, damit die bemalten Tafeln trocknen und beklebt werden konnten. „Wir nehmen uns lieber etwas mehr Zeit, damit die Kinder in Ruhe arbeiten können und ihr fertiges Ergebnis mit nach Hause nehmen können“, so Hoppe.