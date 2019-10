Stadtrat Heinrich Holl (UWV) hätte gerne mehr Sicherheit für die Passanten, die auf Höhe des Bahnhofs Welschingen-Neuhausen die Landesstraße überqueren. Deshalb fragte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung an, ob dort ein Zebrastreifen helfen könne. Vertreter der Verwaltung sowie Stadtrat und ehemaliger Engener Polizeichef Bernhard Maier verneinten dies. Zebrastreifen seien außerorts eher unfallträchtig, so Maier. Die Autos müssten aus hoher Geschwindigkeit herunterbremsen. „An dieser Stelle wäre ein Zebrastreifen kontraproduktiv“, so Maier. Die dortige Fußgängerquerung sei die bessere Lösung.