Erst eine Markise sowie ein Licht beschädigt und dann ihren Müll zurück gelassen haben unbekannte Täter auf einem Schulgelände in der Jahnstraße in Engen. Wie die Polizei mitteilt, hielten sie sich zwischen Dienstag 14 Uhr und Mittwoch 7 Uhr wohl länger auf dem Schulgelände auf und kletterten dabei auch auf das Dach eines Gebäudes. Beschädigt wurden ein Oberlicht sowie eine elektrische Markise, die an einer Glasfront angebracht ist. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an das Polizeirevier Singen unter Telefon (0 77 31) 88 80.