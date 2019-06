Die Polizei hat am Sonntag gegen 12.15 Uhr einen Mann aufgegriffen, der nur mit Unterhose und Schuhen bekleidet, aber mit Gewehr in der Hand, in Welschingen beobachtet wurde. Der Tag endete für den stark alkoholisierten Mann im Krankenhaus, außerdem wurde er wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Das teilt die Polizei mit, die von mehreren Zeugen alarmiert wurde. Der Mann lief von Weil kommend ortseinwärts und ließ das Gewehr fallen, nachdem er von Beamten mittels Außenlautsprecher und dann auch persönlich angesprochen sowie angehalten wurde. Nachdem ein Alkoholwert von über drei Promille festgestellt wurde, brachte ein Rettungsdienst den Mann ins Krankenhaus. Bei der Waffe handelte es sich um ein Luftdruckgewehr, welches einbehalten wurde.