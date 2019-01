von SK

Ein Mann hat am Sonntag gegen 20.15 Uhr einen Fahrraddiebstahl an der Bahnhaltestelle Welschingen-Neuhausen vereitelt. Laut Polizeiangaben beobachtete er zwei Jugendliche, die sich an einem Mountainbike zu schaffen machten, und sprach sie an. Als sie versuchten, mit dem Rad zu flüchten, stellte der Mann sich in den Weg. Daraufhin warfen die Jugendlichen das Rad weg und rannten in Richtung Engen davon. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und dem bislang unbekannten Besitzer des Fahrrads, Hinweise an Telefon (0 77 31) 88 80.