von Holle Rauser

Mit dem „Arirang-Quintett„ war am Samstagabend ein Ensemble von Spitzenmusikern in Engen zu hören. Bereits 2018 war das Ensemble – in leicht geänderter Besetzung – im Museum aufgetreten, und wie im Vorjahr gaben die drei Musiker und zwei Musikerinnen nachmittags ein Kinderkonzert. Unter dem Titel „Vive la France“ präsentierten Sakura Kindynis (Flöte), Fredericke Timmermann (Oboe), Jacob Karwath (Fagott), Sebastian Schindler (Horn) und Steffen Dillner (Klarinette) vier Meisterwerke.

Die fünf Ausnahmemusiker Sakura Kindynis (Flöte), Fredericke Timmermann (Oboe), Jacob Karwath (Fagott), Sebastian Schindler (Horn) und Steffen Dillner (Klarinette) waren auf Einladung der Stubengesellschaft zu Gast. | Bild: Holle Rauser

Den Auftakt machte „La Cheminée du Roi René“ von Darius Milhaud. Das siebenteilige Werk, als Filmmusik angelegt, erzählt in opulenten Weisen aus einem Tag des imaginären „Königs René“. So zog das Gefolge vorüber, bevor Flöte, Klarinette und Fagott ein liebliches „Morgenständchen“ zauberten. Mit dem bunten Treiben beim anschließenden „Hoffest“ mit Jongleuren kamen Rhythmus, Bewegung und verspielte Tonabfolgen dazu.

Bei den „Jagdszenen“ schlug die große Stunde des Horns, mitreißend und virtuos gespielt von Sebastian Schindler, während Flötistin Sakura Kindynis das nötige Tempo beisteuerte.

Begabte Jungprofis

Von Charles Lefèbrve stammt das spätromantisch anmutende Werk „Suite op.57“, das mit einem klangvollen Kanon als Auftakt und einem temperamentvollen Finale aufwartete. Nach der Pause spielte das Quintett „Wunderkind“ von Paul Taffanel (1844 – 1908), der schon mit 20 Jahren Solo-Flötist war. Seine Vorbildfunktion für die kommenden Bläsergenerationen war im gefühlsbetonten, hingebungsvollen Spiel der Musiker zu spüren.

Mit „Drei kurzen Stücken“ von Jaques Ibert setzte das „Quintett-Arirang“ einen gelungenen Schlusspunkt unter seine musikalische Hommage an Frankreich.

Das Quintett entstand im Jahr 2002 aus einer Initiative von Mitgliedern der „Jungen deutschen Philharmonie“. Dieses Orchester setzt sich aus den hundert besten Jungprofis verschiedener Nationalitäten zusammen. Diese werden unter den rund 25 000 Studenten der deutschen Musikhochschulen ausgewählt.