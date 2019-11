Lilith Steinhilber ist beim Lichterabend in Engen der Star aller Kinder, der Traum vieler kleinen Mädchen und das beliebteste Fotomotiv. Sie ist die Lichterfee und führt den Laternenumzug an, der am Marktplatz startet. „Ich mache das hier zum zweiten Mal“, erklärt sie. Das Thema Lichter und die Atmosphäre der Altstadt im Kerzenschein seien das Besondere für sie an diesem Abend. Es sei einfach schön, die Kinder, egal welchen Alters, mit ihrer Verkleidung verzaubern zu können. „Das ist für sie ein magisches Erlebnis“, erklärt die Lichterfee, die Mitglied der Tanzgruppe Sirenas ist.

Eine Bläsergruppe der Engener Stadtmusik spielt stimmungsvolle Lieder zum Mitsingen. | Bild: Tesche, Sabine

Eine kleine Abordnung der Bläsergruppe der Stadtmusik spielt an verschiedenen Stationen des Umzugs Lieder zum Mitsingen. „Der Lichterabend bietet mehr als den Laternenumzug„, sagt Marita Kamenzin, die die Gruppe anführt. Er lade zum Bummeln und Verweilen in den Geschäften ein. „Es ist einfach toll, wenn die Lichter erstrahlen“, sagt Kamenzin. Alle Händler ließen sich etwas einfallen, sind geschmückt und bieten Snacks und Getränke.

Melanie Zirell und Bettina Kaiser (von links), Erzieherinnen des Waldorfkindergartens, beim Puppenspiel in der Stadtbibliothek. | Bild: Tesche, Sabine

Nach dem Laternenumzug lädt die Stadtbibliothek zwei Mal zum Puppenspiel „Das Hirtenbüblein“ ein, das seit vielen Jahren vom Waldorfkindergarten aufgeführt wird. Die Erzieherinnen Bettina Kaiser und Melanie Zirell inszenieren das Stück mit Gitarrenbegleitung und die Kinder verfolgen fasziniert das Spiel um den Hirtenbuben, der sein verlorenes Schaf sucht. „Wir sind ja eine Familienbibliothek und freuen uns, dieses Angebot gemeinsam mit dem Waldorfkindergarten für Kinder machen zu können“, erklärt Bärbel Oetken von der Bibliotheksleitung. Das Schöne sei, dass sich auch schon die ganz Kleinen ab zwei Jahren das Puppenspiel anschauen können.

Der Chor Querbeet unter der Leitung von Christiane Theurer-Buck (mit Gitarre) trat zwei Mal mit besinnlichen Liedern im Kerzenschein der Engener Stadtkirche auf. | Bild: Tesche, Sabine

Doch auch für Erwachsene gibt es viel zu sehen und zu hören. Das Städtische Museum und Galerie öffnete seine Ausstellung kostenlos für die Besucher. Der Chor Querbeet trat zwei Mal mit besinnlichen Liedern in der nur mit Kerzen beleuchteten Engener Stadtkirche auf. Für Chorsängerin Rita Wöhrstein ist es eine lieb gewonnene Tradition. „Das gehört einfach dazu und wir unterstützen den besinnlichen Charakter der Veranstaltung“, sagt sie.

Das alte Rathaus schmücken bewegte Bilder des Künstlers Gerhard Mahler. | Bild: Tesche, Sabine

Auch die Ateliergemeinschaft Manfred Müller-Harter und Gerhard Mahler im Türmle hinter dem historischen Rathaus waren wieder dabei. Draußen vor der Galerie zeigten sie animierte Filme als Projektionen auf die Rathauswand unter dem Motto „Bewegte Bilder – Bilder in Bewegung“ von Gerhard Mahler. Sie ergaben ungewöhnliche und teils verblüffende Ansichten auf das historische Gebäude. „Im vergangenen Jahr hatten wir eine Schwarzlichtgalerie“, sagte Manfred Müller-Harter. Die Künstler greifen das Thema Licht auf und setzen es um. Die Besucher waren auch herzlich eingeladen, Galerie und Ateliers zu besuchen.