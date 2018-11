Die Stadt Engen hat einige Veranstaltungen zu bieten, die es andernorts in der Region nicht gibt. Dadurch soll das besondere Flair in der Altstadt zum Tragen kommen. Der Lichterabend gehört zu diesen Anziehungspunkten, die nicht nur Engener, sondern Publikum aus dem Umkreis und von weiter her locken sollen. Auch die Engener Geschäfte öffnen. Sie bieten kleine Aufmerksamkeiten und wollen die Besucher einladen, in beschaulicher Atmosphäre Gespräche zu führen. Bei der 18. Auflage des Engener Lichterabends am Donnerstag, 15. November, von 17 bis 20 Uhr, gibt es vielfältige Aktionen, auch für Kinder.

"Der Lichterabend hat sich etabliert. Die Zahl der Besucher nimmt ständig zu, vorausgesetzt das Wetter passt auch", schildert der Engener Wirtschaftsförderer Peter Freisleben. "Ziel ist es mit dem Lichterabend, wie mit dem Oster-, Öko- und Weihnachtsmarkt die passende Atmosphäre in unserer Altstadt zu schaffen und sie noch besser erlebbar zu machen", betont Freisleben. Nur abends länger einkaufen, sei auch in anderen Städten möglich.

Licht sorgt für besonderen Zauber

"Der Lichterabend hat ein breites Spektrum, zwischem enspanntem Bummeln in den Geschäften, Einkehr in der Gastronomie, kulturellen Angeboten im städtischen Museum und im Türmle hinterm Rathaus, besinnlichen Liedern des Chors Querbeet in der Stadtkirche bis hin zu den Angeboten für die Kinder, wie durch die Teilnahme an einem Laternenumzug, den erstmals eine Lichtfee anführt", so Freisleben. "Hunderte von Kerzen und andere Leuchtmittel geben der Altstadt einen besonderen Zauber. Schön ist es auch, dass sich die Bewohner der Altstadt beteiligen, indem sie Kerzen vor den Häusern aufstellen.

Nachtwächter und Bürgersfrau

Das Geschehen wird zunehmend in den anderen Teil der Innenstadt, wie in die Breitestraße ausgedehnt. Auch dort machen Geschäfte mit", berichtete der Wirtschaftsförderer. Der Nachtwächter und die Bürgersfrau werden ebenfalls unterwegs sein. Diese Aktion soll auch der Wunsch nach einem friedlichen Zusammenleben der Menschen in der Welt zum Ausdruck bringen. „Gerade jetzt stehen wir erneut vor großen Herausforderungen und sollten uns bewusst machen, wie wichtig Frieden für unsere Welt ist“, so Daniela Buhl vom gleichnamigen Taschengeschäft.

Die Leuchtmittel: Die Altstadt und die angrenzenden Straßenzüge werden durch Lichtobjekte, Kerzen und Teelichter in sinnliche Spielarten des Lichts getaucht. Länger einkaufen bei Kerzenschein in ruhiger, fast schon besinnlicher Atmosphäre – das ist der Engener Lichterabend.

Für die Kinder: Die Kindergarten- und Grundschulkinder können am Laternenumzug teilnehmen. Er beginnt um 17 Uhr am Marktplatz und wird von Musikern der Stadtmusik begleitet. Im Anschluss spendiert die Stadtverwaltung jedem Kind mit Laterne eine süße Überraschung. Danach gibt es das Puppenspiel des Waldorfkindergartens „Das Laternenmädchen". Die Vorführungen beginnen um 17.45 Uhr und um 18.15 Uhr in der Stadtbibliothek, die bis 20 Uhr geöffnet hat.

Gesang und Lichteraltar: In der Stadtkirche werden die Besucher um 18 Uhr und 19 Uhr vom Chor Querbeet musikalisch unterhalten. Außerdem kann der Lichteraltar der Engener Frauengruppe Oase bestaunt werden.

Kultur und Kunst: Das Städtische Museum Engen und Galerie hat ebenfalls bis 20 Uhr geöffnet und es besteht die Möglichkeit, kostenlos die Dauerausstellung „Archäologie und Stadtgeschichte" sowie die aktuelle Ausstellung „Auflösung Ordnung Komplexität" von Katrin Parotat zu besuchen. Um 19.30 Uhr beginnt zudem eine Vernissage im Forum Regional zur Ausstellung „inMotion" von Monika Rosenberger.

Die Spendenkassen: Als Zeichen der Freundschaft stehen in einigen Einzelhandelsgeschäften Spendenkassen für „MFOR Bundesverband Pro Humanitate e. V.", einer in Engen ansässigen Hilfsorganisation (http://www.pro-humanitate.de)

Für Verkehr gesperrt: Die Altstadt ist beim Lichterabend von 16.30 Uhr bis 20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Altstadt-Bewohner werden von der Engener Stadtverwaltung gebeten, ihre Fahrzeuge in dieser Zeit außerhalb der Altstadt abzustellen.

Das wird geboten Aktionen zum Engener Lichterabend: 17 Uhr: Laternenumzug der Kindergarten- und Schulkinder. Treffpunkt am Marktplatz. 17.45 und 18.15 Uhr: Puppenspiel „Das Laternenmädchen“ für Kinder in der Stadtbibliothek; 18 und 19 Uhr: Chor Querbeet in der Stadtkirche; 18.30 Uhr: Licht- und Feuershow mit Circus Casanietto vor dem Sudhaus (Wiederholung um etwa 19.30 Uhr am Vorstadtbrunnen), 19.30 Uhr: Vernissage zur Ausstellung „in Motion“ von Monika Rosenberger, Städtisches Museum Engen und Galerie (Forum Regional), Installation „Leuchtspuren“ von Gerhard Mahler und Manfred Müller-Harter im Türmle. Der Schwarzwaldverein Engen lädt ins restaurierte Sudhaus ein und bietet kulinarische Schmankerl.

