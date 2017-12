Engen Letzte Ratssitzung für Benjamin Mors als Kämmerer

Engens Bürgermeister Johannes Moser und seine Kollegen verabschieden Benjamin Mors, der bald sein neues Amt als Bürgermeister von Steißlingen antritt.

Die letzte Sitzung des Gemeinderats hatte es vor Jahresende noch einmal in sich. Verabschiedung des Haushaltsplans 2018, Abstimmung zur Bewerbung um eine Gartenschau und nicht zuletzt die Verabschiedung von Kämmerer Benjamin Mors.

Mors ist in diesem Jahr zum künftigen Bürgermeister von Steißlingen gewählt worden. Mit seinen 26 Jahren löst Mors damit Marian Schreier aus Tengen als jüngster Bürgermeister im Landkreis ab. Nach dem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl durchlief Benjamin Mors mehrere Praxisstationen, bevor er 2014 in Engen die Stelle als stellvertretender Kämmerer einnahm. Gerade einmal vier Monate später rückte er zum Kämmerer auf und vertrat in den vergangenen drei Jahren Kämmerin Anja Muscheler, die in Elternzeit ging. "Das war keine einfache Entscheidung bei der Einstellung. Aber er hat sich bestens bewährt", schilderte Bürgermeister Johannes Moser die Entscheidung, einem so jungen Kollegen ein solches Amt zu übertragen. Zum Abschied überreichte er einen Gutschein für eine Stadtführung durch Engen, die Benjamin Mors gemeinsam mit seinen neuen Kollegen aus der Steißlinger Verwaltung unternehmen darf.

Besonders freundschaftlich verabschiedeten seine Kollegen aus den Amtsleitungen, Patrick Stärk und Matthias Distler, ihren Mitstreiter. "Er ist fachlich und menschlich auf der Höhe", beschied ihm Patrick Stärk und fügte hinzu: "Wir freuen uns, einen tollen Kollegen gehabt zu haben und freuen uns, weiterhin gute Freunde zu sein." Ein gemeinsames Bild von der Fasnacht vor dem Rathaus und ein gutes Tröpfchen "aus dem eigenen Keller", wie Stadtbaumeister Distler hinzufügte, sollte den Abschied ein wenig versüßen.

Benjamin Mors selbst gab zu, in der ersten Gemeinderatssitzung noch ziemlich nervös gewesen zu sein. Die Zeit in Engen sei sehr schnell vergangen und für ihn gleichzeitig sehr lehrreich gewesen. "Wenn ich zurückdenke, ging es Schlag auf Schlag", bemerkte Mors. Es habe ihm großen Spaß gemacht in Engen. Zum Schluss bedankte er sich explizit beim Bürgermeister und seinen Kollegen: "Es ist nicht selbstverständlich, dass junge Nachwuchskräfte eine solche Chance erhalten." Das gilt wohl auch für sein neues Amt in Steißlingen, dass er Mitte Januar antreten wird.