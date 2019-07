von SK

Vermutlich beim Rangieren eines Lastwagen kam es am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, fuhr der unbekannte Lastwagenfahrer rückwärts gegen den teilweise ausgefahrene Sonnenschutz einer Apotheke. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, flüchtete der Lastwagenfahrer. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter (0 77 31) 88 80 entgegen.