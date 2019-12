Dem kürzesten Tag im Jahr folgt die längste Nacht und damit genug Zeit für 33 Kurzfilme. Zur Sonnenwende am Samstag, den 21. Dezember, lädt die Ateliergemeinschaft Mahler/Müller-Harter wieder zum internationalen Kurzfilmtag in den Schützenturm in Engen. In vier Blöcken werden zum diesjährigen Thema „Was wäre wenn“ von 18 bis 23 Uhr Kurzfilme aus aller Welt über die Leinwand flimmern. Für Cineasten wie Manfred Müller-Harter wird es eine kurzweilige Nacht: „Das sind fünf Stunden Kurzfilme satt“, freut er sich auf eine lange Nacht der kurzen Filme. Mit Begeisterung für das Medium Film nehmen er und Gerhard Mahler seit Beginn dieser Filmreihe und damit zum achten Mal teil.

Leben in digitalen Zeiten

Film ab heißt es um 18 Uhr mit „Kurzes für Kurze“, gezeigt werden Kinderfilme der Filmakademie Baden-Württemberg, die auch Erwachsene ansprechen. Hinterfragt werden Überzeugungen und Vorurteile, Gemeinschaft, Freundschaft und Egoismen, die es zu überwinden gilt. Ab 19 Uhr präsentieren junge Filmemacher unter dem Motto „Leben in digitalen Zeiten“ in zehn unterhaltsamen und auch schockierenden Geschichten ihre Sicht auf das Leben mit Smartphone und künstlicher Intelligenz. „Absolut empfehlenswert“, betont Müller-Harter die ganz eigene Ästhetik.

Filme, aus dem Leben gegriffen

Die preisgekrönten Kurzfilme sind mit Smartphone gefilmt. „Sie werfen auch einen kritischen Blick auf den Einfluss von Influencerinnen und Influencern“, geht er davon aus, dass Fans der Kultserie „Black Mirror“ dieses Programm ganz sicher gefällt.

Ab 20.15 Uhr wird das Leitmotiv weitergefasst, es geht um Fragen wie: „Was wäre, wenn England nicht mehr Teil der EU ist? Wir ins Weltall fliegen würden? Wir uns nicht getrennt hätten oder die Natur plötzlich ganz verdreht wäre?“ Zum Teil seien die Filme abstrus, aber auch mitten aus dem Leben gegriffen. Die Filme würden dazu anregen, über den Tellerrand zu schauen.

Spannende lange Nacht

Ab 21.30 Uhr bis zum Open End stehen mit den „Golden Shorts“ neun Kurzfilme auf dem Programm, die international Preise eingefahren haben. „Malerischer Wahnsinn trifft Märchenfilm und Kindergrusel, wobei märchenhafte Elemente technisch umgesetzt das Leben reflektieren“, erläutert Müller-Harter anhand einiger Beispiele: Die Frau mit dem roten Kopftuch da hinten ist Schuld, dass es an Weihnachten nicht mehr schneit. Nach dem Bad im Zauberfluss ist sie blutjung – also schnell in die Stadt, und fesche Klamotten kaufen. Oder zum Thema Beeinflussung über soziale Netzwerke: „Immer schön lächeln! Schön, dass ihr alle wieder meinen Beauty-Channel eingeschaltet habt und euch für meine Lifestyle-Tipps interessiert.“ Auch Animationsfiguren würden Identitätserhellungen erleben, verspricht Müller-Harter eine spannende lange Nacht.