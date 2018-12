von Elmar Veeser

Ein heißes Eisen packte Holger Stich bei der Jahresversammlung des BLHV-Kreisverbands in Welschingen an. Der Geschäftsführer der Stockacher Bezirksgeschäftsstelle im Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband zeigte sich besorgt über einen Gemeinderatsbeschluss in Meßkirch vom November dieses Jahres. Er schreibe in allen Pachtverträgen der stadteigenen bewirtschafteten Grundstücke ein Düngeverbot ab dem 1. Januar 2019 vor.

Ausgenommen hiervon sei nur die Ausbringung von Festmist. Zudem sei auf den stadteigenen Grundstücken die Verwendung von Glyphosat, Insektiziden und Unkrautvernichtern verboten, wie es im Ratsbeschluss heiße. Dies erfolge zum Schutz der Grundwassers, der Natur und Umwelt, wie die Begründung laute. Der BLHV versuche, Gespräche mit der Stadt zu diesem Thema führen, wie Stich ausführte.

Holger Stich: "Immer mehr Glyphosat-freie Zonen sind ein alarmierendes Signal"

Wenn das Schule mache und sich immer mehr Kommunen zu Glyphosat-freien Zonen erklärten, sei dies ein alarmierendes Signal, so Stich. Auch im Lebensmitteleinzelhandel seien diesbezügliche Tendenzen zu erkennen, wie zum Beispiel in Bezug auf die Anbindehaltung der Kühe. Der Handel mache mehr Probleme als der Gesetzgeber, wie Peter Graf ergänzte. Allgemein spüre man einen hohen gesellschaftspolitischen Druck, dem entgegengewirkt werden müsse. Adolf Öxle als ehemaliger Singener Stadtrat merkte an, dass es kein Wunder sei, wenn man nicht gehört werde. Beispielsweise gebe es keinen landwirtschaftlichen Interessenvertreter mehr im Singener Gemeinderat. Der zweite stellvertretende Bürgermeister der Stadt Engen, Stefan Gebauer, forderte die Landwirte auf, sich für die Kommunalwahlen aufstellen zu lassen. Allgemein gab es den Tenor, sich aktiver am politischen Prozess beteiligen zu wollen.

Peter Graf kam auch auf die Frosthilfe für die Obstbauern zu sprechen, die gut funktioniert habe. Im Gegensatz zu diesem Landesprogramm funktioniere die vom Bund getragene Dürrehilfe bislang nicht. Die Anträge seien wegen der höheren Auflagen schwieriger und man werde als Betroffener gezwungen, die gesamten persönlichen Vermögensverhältnisse offen zu legen. Gerade mal drei Anträge im Kreis seien bislang eingegangen, so Graf.

Kommunen sollen sich zum Thema Biber abstimmen

Auch der Biber war wieder Gesprächsthema. Er vermehre sich stark und richte große Schäden an. Doch es gebe keine einheitliche Vorgehensweise und jede Kommune koche ihr eigenes Süppchen, wie Stich erklärte. Die Biberbeauftragte Bettina Sättele halte er für kapazitätsmäßig überfordert. Holger Stich forderte die Kommunen auf, sich in Bezug auf den Biber abzustimmen und ein gemeinsames Konzept auf den Weg zu bringen.

Bei der Diskussion äußerten Landwirte ihr Unverständnis darüber, dass Schweizer Kollegen, die in Deutschland landwirtschaftliche Flächen bearbeiten, auch von EU-Agrarsubventionen profitierten. Jürgen Boschert vom Amt für Landwirtschaft in Stockach erklärte dies mit dem Gleichstellungsprinzip. Diesem zufolge müssten alle Landwirte, die deutschen Boden bewirtschafteten, gleich behandelt werden.

Neue Regelungen für die Hofübergabe

Großen Raum nahm auch die Hofabgabeklausel ein. Knapp 60 Jahre nach Einführung hat das Bundesverfassungsgericht sie gekippt. Sie beinhaltete, dass Landwirte, die in Rente gehen wollten, ihren Hof abgeben mussten. Ziel war, die Überalterung des Betriebsleiters dadurch zu verhindern, indem der Landwirt nur dann Rente aus der Alterskasse beziehen konnte, wenn er seinen Betrieb an einen Nachfolger übergeben oder seine Flächen verpachtet hatte. Mit dem Urteil entfällt die Koppelung der Betriebsübergabe an die Rente, was wiederum Auswirkungen auf die Krankenkassenbeiträge hat. Durch dieses Gesetz haben sich die Bedingungen für Hofübergabe und Rentenbezug für Landwirte grundsätzlich verändert. Holger Stich sagte dazu, dass man noch etwas Zeit benötige, um sich dazu aufzustellen, riet aber schon dazu, sich als Betroffener Rat beim BLHV einzuholen.

Jüngere Landwirte kandidieren für den Vorstand

Vor den Wahlen wurde dem gesamten Vorstand mit dem Kreisvorsitzenden Peter Graf sowie dem Bezirksgeschäftsführer Holger Stich einstimmig Entlastung erteilt. Peter Graf merkte voller Erleichterung an, dass es ihm noch nie so leicht gefallen sei, Kandidaten für den Vorstand zu aktivieren und freute sich besonders, dass die Jungen Verantwortung übernähmen. In geheimer Wahl wurden Simon Weber aus Gaienhofen, Christian Bölle aus Hausen an der Aach und David Müller aus Kaltbrunn neben den älteren, etablierten Mitgliedern in den Vorstand gewählt.

Helmut Müller, langjähriges Vorstandsmitglied, schied aus Altersgründen aus und erhielt als Dank für seine Arbeit einen Präsentkorb. Beeindruckend war der Rückhalt für Peter Graf, der von 37 abgegebenen Stimmen 36 auf sich vereinen konnte und für drei weitere Jahre im Amt bleibt. Dies ist seine letzte Wiederwahl, aus Altersgründen ist eine weitere Amtszeit nicht möglich. Auch die Stellvertreter Stefan Leichenauer und Volker Riede fuhren beachtliche Wahlergebnisse ein.