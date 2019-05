von Jürgen Waschkowitz

Sichtlich überrascht und emotional bewegt, zeigte sich Werner Kohler, Zunftmeister der Rollizunft Welschingen, über die Verleihung der Landesehrennadel im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Narrenvereins. Die Landesehrennadel können Bürger erhalten, die sich durch ehrenamtliche Tätigkeit besonders verdient gemacht haben. Werner Kohler ist seit 1988 aktives Mitglied im Narrenverein Welschingen und seit 1998 Zunftmeister und erster Vorsitzender.

Er sprüht vor Ideen

„Werner Kohler steht für Brauchtum, Fortschritt, Tradition und kulturelle Vielfalt“, beschrieb Bürgermeister Johannes Moser in seiner Laudatio den Zunftmeister. Er sprühe vor Ideen und packe selbst gerne und engagiert an. Mit seiner Art Generation zu begeistern und sich im Verein aktiv zu engagieren, „hat sich Werner Kohler um die Bewahrung und Förderung des Brauchtums mit seinem Narrenverein verdient gemacht“, beschrieb der Bürgermeister die Besonderheiten des zu Ehrenden. Er habe den Verein stets mit eigenen neuen Ideen gefördert und unterstützt. „In seiner Amtszeit wurde die Tradition des Maibaumstellens am Rathausplatz wieder eingeführt und die Belebung der Dorffasnacht am schmutzigen Donnerstag wurde ihm zu einem persönlichen Anliegen. Ein gutes Miteinander zu anderen Vereinen sowie der Stadtverwaltung Engen ist ihm sehr wichtig und wird von ihm immer wieder gefördert“, lobte Bürgermeister Johannes Moser.

Narrentage organisiert

Mit einer seiner größten Verdienste seien die Narrentage in den Jahren 2006 und 2016 gewesen, erinnerte Johannes Moser. „Mit einem großen Kraftakt wurden an drei Tagen Brauchtum und Festivitäten gestemmt. Es gelang ihm nicht nur, unzählige Helfer aus dem eigenen und befreundeten Vereine zu gewinnen, sondern nahezu das gesamte Dorf zu aktivieren“, so der Bürgermeister. Ergriffen und den Freudentränen nahe, bedankte sich der überraschte Zunftmeister für die Auszeichnung: „Diese Ehrung habe ich stellvertretend für alle mich unterstützende Mitglieder und das Miteinander des ganzen Dorfes Welschingen erhalten.“