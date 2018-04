Engen Kunstinteressierte greifen zum Pinsel

Ganz praktisch können sich Menschen im Engener Museum der Kunst annähern. Das fördert das Verständnis für Techniken

Museumspädagogin Gabriele Schlenker kann Kunstinteressierte begeistern: Vor zwölf Jahren gab es den ersten Workshop im Städtischen Museum. Noch heute stößt das Angebot auf großes Interesse. Kunst nicht nur anzuschauen, sondern aktiv zu Pinsel und Farbe zu greifen, selbst kreativ zu werden und zu gestalten ist das Motto. Im vergangenen Jahr war die Nachfrage so groß, dass der Workshop für Erwachsene doppelt besetzt werden musste. Was in dieser Zeit entstanden ist, zeigt die Werkschau mit fast 80 Arbeiten in unterschiedlichsten Techniken von gegenständlich bis abstrakt.

Museumsleiter Velten Wagner brachte seine große Anerkennung für Gabriele Schlenker zum Ausdruck: "Die Begeisterung für den Workshop hält an. Einige Teilnehmer sind seit zwölf Jahren dabei. Wie machen Sie das?" Für die Museumspädagogin ist Kunst ein großer Begriff mit philosophischem Aspekt: "Kunst ist nicht nur Farbe auf Leinwand, Kunst kann das Leben mitgestalten", erläuterte Schlenker. Wer selbst kreativ werde, könne Gedanken und Wünsche, Vorstellungen und Fantasien, Über- und Untertreibungen zum Ausdruck bringen.

Ihre Aufgabe sei es, Menschen an Bilder heranzuführen, sie dabei aber nicht zu beeinflussen. Jeder Workshop beginnt mit einer Führung durch die jeweilige Ausstellung im Museum. Dann beginnt der praktische Teil im Museums-Atelier. Die unterschiedlichen Resultate verblüfften sie, erklärt Schlenker. "Die Workshops sind mehr ein Treffen Kunstinteressierter. Die Teilnehmer gehen mit Lust ans Werk und suchen den Austausch mit anderen."

Zu ihnen zählt auch Gabriele Schlenker. Aussagen wie: "Es macht Freude, mit ihr zu arbeiten", "Man sieht den Künstler anders und ist manchmal ganz verblüfft, was beim eigenen Bild herauskommt" oder "Sie macht keine Vorgaben, wir machen es so, wie wir möchten. Der Workshop ist eine tolle Sache", ging ein Dank auch an den Museumsleiter und die Stadt als Veranstalter. Wagner plant, das Angebot auch für Kinder und Jugendliche auszubauen.