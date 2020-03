„Ich habe geschwind durchgezählt – wir sind unter 1000 Leute“, scherzte Bürgermeister Johannes Moser zu Beginn des diesjährigen Neubürgertreffs mit Bezug auf die aktuellen Maßgaben wegen des Coronavirus. Insgesamt waren rund 30 Neu-Engener der Einladung in das städtische Museum Engen und Galerie gefolgt.

Neubürgertreff mit Kunstgenuss

„Sie haben Glück, dass Sie den Neubürgertreff während dieser besonderen Ausstellung besuchen können“, sagte Johannes Moser zu den Anwesenden. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung hatten die Besucher nämlich dieses Mal die Möglichkeit, an einer Führung durch die Ausstellung „Hölle und Paradies. Der deutsche Expressionismus um 1918“ teilzunehmen.

Eine Stadt mit 130 Vereinen

Zuvor stellte sich die Stadtverwaltung mit ihren verschiedenen Bereichen bei den Neubürgern vor. Bürgermeister Johannes Moser gab einen kleinen Abriss über die aktuellen Schwerpunkte wie den Ausbau der Kinderbetreuung sowie die Altenpflege in Engen.

Insbesondere betonte er die Vielfalt der 130 Vereine sowie der Veranstaltungen vor Ort und lud die Neu-Engener dazu ein, hier aktiv mitzuwirken.

Kunstverein verschenkt Freikarten

Die Stubengesellschaft beziehungsweise der Engener Kunstverein nutzte die Möglichkeit zur Eigenwerbung und verschenkte Freikarten für eine ihrer Veranstaltungen an die Besucher. „Wir spielen auf allen Bereichen“, gab Johannes Moser zu verstehen, was seine Abteilungsleiter durch ihre Vorstellung unterstrichen.

Die Bildungssituation sei ein starkes Argument für Engen als Wohnort, so Hauptamtsleiter Patrick Stärk. Im Bereich Schulen sei die Stadt ein „Vollsortimenter“ und der Bereich Kinderbetreuung werde stetig ausgebaut und dem aktuellen Bedarf angepasst.

Werbung machte Stärk für das bürgerschaftliche Engagement rund um die Städtepartnerschaften, das er als weichen Standortfaktor der Stadt als einstufte.

Engen als Bildungsstandort

Welchen Stellenwert das Vereinsleben in Engen hat, zeige beispielsweise die enorme finanzielle Unterstützung des Hegauer FV beim Bau des neuen Vereinsstützpunktes in Welschingen. Kämmerin Katja Muscheler und Bauamtsleiterin Heike Bezikofer gaben einen Einblick in ihre Aufgabenbereiche, und Peter Sartena, Geschäftsführer der Stadtwerke Engen, stellte das Versorgungsangebot vor.

Als spontane Übersetzerin für englischsprachige Neubürger und fachkundige Museumsführerin brillierte an diesem Abend Petra Karrer. Die ehrenamtlich im Museum tätige Kunsthistorikerin nahm die Neubürger mit auf eine Reise in die Jahre um 1918.

Führung durch die Ausstellung kommt gut an

Sie vermittelte bei der Führung durch die komplexe Ausstellung wie einschneidend das Erlebnis des Ersten Weltkriegs für die Menschen und damit auch für die Darstellung in der Kunst war.

„Das war sehr informativ“, fasste Neubürgerin Dova Timothea den Abend zusammen. Benjamin Bogenschütz freute sich ebenfalls über die Einladung: „Die Gelegenheit den Bürgermeister mit seiner ersten Garde zu hören, hat man nicht jeden Tag“, sagte er am Ende des Abends.