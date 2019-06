Kunst-Handwerkermarkt im Alten Stadtgarten begeistert mit heimeliger Atmosphäre und großem Angebot

Als gelungene Erweiterung des Marktangebotes in Engen wurde der erste Kunsthandwerkermarkt in der ansprechenden Kulisse des Alten Stadtgartens in Engen von Ausstellern und Besucher gewertet.

Einmal bot er ein buntes und ansprechendes Bild mit den Ausstellungsbuden unter den schattigen Bäumen des Stadtgartens, die angenehmen Schatten beim Bummeln unter dem strahlenden Sonnenschein eines wunderschönen Frühlingstages spendeten.

Die 35 Aussteller überzeugten mit einem weit gestreuten künstlerischen Angebot von profihaften filigranen Kunstwerken, über Textilien und Filzkunstwerken bis zu handgefertigten Schmuckstücken und Edelsteinen.

War der Besuch zum Auftakt am Samstag noch etwas zäh, herrschte quirliges Gedränge am Sonntag die Szene.