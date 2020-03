Die Stadtbibliothek in Engen ist wie alle anderen öffentlichen Einrichtungen derzeit bis mindestens 19. April wegen des Coronavirus geschlossen. Hinter den verschlossenen Türen schlummern Bücher, CDs, DVDs und vieles mehr aber längst nicht im Dornröschenschlaf. Sie werden stattdessen mit der neuesten Technik fit für die Zukunft gemacht. Die Bibliothekarinnen Bärbel Oetken und Judith Maier-Hagen sowie Bürokauffrau Karin Wenger bestücken alle Medien mit sogenannten RFID-Transpondern, umgangssprachlich Funketiketten genannt, und hinterlegen diese im Bibliothekssystem.

Bibliothekarin Judith Maier-Hagen beim Bestücken von Medien mit neuer Technik.

„Wir werden bis zum Ende der voraussichtlichen Schließzeit mit der Konvertierung der in der Bibliothek vorhandenen Medien fertig werden“, sagt Judith Maier-Hagen. „Allerdings sind ja noch rund 5000 Medien im Umlauf, die wir nach deren Rückgabe einarbeiten müssen.“ Die Technik in den Medien wird schließlich durch ein Lesegerät im Eingangsbereich, ähnlich wie in Geschäften, komplettiert. Dazu kommt ein Schalter zum Selbstverbuchen. Damit können Nutzer ihre Medien künftig selbst ausleihen. Das ist aber keine Pflicht: Wer möchte, kann dies auch weiterhin am Schalter von einem Mitarbeiter verbuchen lassen.

Nutzerzahlen werden realistischer

„Ein schöner Nebeneffekt des Sicherheitsgates ist, dass die Bibliothek ihre tatsächlichen Besucherzahlen ermitteln kann“, sagt Bibliothekarin Judith Maier-Hagen erfreut. Bislang wurde immer nur derjenige als Besucher gezählt, der seinen Bibliotheksausweis nutzte. Das heißt, wenn eine Mutter mit drei Kindern Bücher für die ganze Familie ausgeliehen hat, dann wurde lediglich die Mutter als Besucher gezählt. Somit dürften die offiziellen Besucherzahlen künftig deutlich höher ausfallen und die Nutzung der Einrichtung deutlich realistischer widerspiegeln.

Die neue Verbuchungstechnik bringt noch viele weitere Vorteile für Nutzer ebenso wie für das Bibliotheken-Team. Durch die eigenständige und stapelweise Verbuchung wird die Ausleihe für die Nutzer diskreter und die Warteschlangen kürzer. Für die Mitarbeiter der Einrichtung, für die neben den drei hauptamtlichen Kräften auch 20 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig sind, ergeben sich ebenfalls große Vorteile. Sie brauchen beispielsweise CDs nicht mehr aus dem Medienschrank heraus zu suchen. Denn auch CDs bekommen ein RFID-Etikett und sind somit gesichert.

Mehr Zeit für die Beratung

Die neue Technik soll die Mitarbeiter entlasten und ihnen mehr Zeit für die Beratung der Leser geben, beschreiben die Bibliothekarinnen die Vorzüge. Die meisten Bibliotheken hätten bereits auf die RFID-Technik umgestellt. Immer mehr kleine Bibliotheken nutzten ebenfalls die Funketiketten, um damit Zeit für andere Tätigkeitsfelder zu gewinnen.

Die neue Technik lässt sich die Stadt Engen rund 30 000 Euro kosten. Damit will die Stadt den hohen Stellenwert der Einrichtung in der Altstadt unterstreichen, die vielen Menschen jeden Alters als Treffpunkt dient.

