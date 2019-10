Engen vor 5 Stunden

Kopfverletzung: Waldarbeiter verletzt sich mit Kettensäge

Ein 23 Jahre alter Waldarbeiter ist am Donnerstag, 24. Oktober, gegen 16.25 Uhr, nach einem Arbeitsunfall in einem Waldstück bei Welschingen mit einer größeren Schnittwunde ins Krankenhaus gebracht worden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.