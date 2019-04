von SK

Einige Ungereimtheiten ergaben sich laut Polizei bei einem 31-jährigen mutmaßlichen Hundehändler, der am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr von Zollbeamten auf dem Rastplatz Hegau (Ost) an der A 81 angetroffen und kontrolliert wurde. Der ausländische Staatsangehörige führte in seinem Fahrzeug einen Kampfhundewelpen in einer Tiertransportbox sowie mehrere Hundepässe mit sich, von denen zwei auf ein und denselben Hund, einen American Staffordshire Terrier, mit unterschiedlichen Impfdaten ausgestellt waren. Ein Vertreter des Veterinäramts beim Landratsamt Konstanz bestätigte, dass der Hundewelpe nicht nach Deutschland eingeführt werden darf. Das Tier zähle zu der Gattung der Kampfhunde und zudem sei das Lebensalter von 15 Wochen noch nicht erreicht. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten ferner Aufzeichnungen und einen Bargeldbetrag von über 1400 Euro, die den Schluss zuließen, dass der Tatverdächtige bereits mindestens drei Hunde verkauft hat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden das Bargeld, die Hundepässe und die Unterlagen beschlagnahmt. Der Hundewelpe wurde vom Veterinäramt beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.