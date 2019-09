Die Engener Feuerwehr musste am Montagabend ausrücken, wie sie in einer Pressemitteilung berichtet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Mehrfamilienhaus vorgefunden, bei dem im ersten Obergeschoss eine Rauchentwicklung sichtbar war. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Ein Atemschutztrupp ging mit einem C-Rohr in die Wohnung vor, der Trupp öffnete gewaltsam die Wohnungstür und suchte die Wohnung nach zwei Hunden ab. Durch Nachbarn wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass sich keine Personen in der Wohnung befinden, aber es wurde vermutet, dass noch zwei Hunde in der Wohnung sind. Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte ein auf dem Herd vergessener Kochtopf festgestellt werden.