Erneut gab es einen schweren Unfall auf der A 81 bei Engen. Ein 50-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Autobahn von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Hegau auf dem rechten Fahrstreifen und geriet nach Angaben eines Zeugen ins Schlingern, wie die Polizei berichtet. Der Transporter kam zunächst auf den linken Fahrstreifen und driftete anschließend nach rechts in die Ausfahrt der Tank- und Rastanlage Hegau. In der Ausfahrt touchierte das Fahrzeug laut Polizei einen auf dem Grünstreifen geparkten Laster und beschädigte diesen am Heck und an der Fahrerseite. Anschließend drehte sich der Transporter um die eigene Achse und kippte zur Seite, wodurch die Ladung – Kartons mit Geräten – auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Engener Feuerwehr musste anrücken, um den quergestellten Kleintransporter von der Autobahn zu räumen. Durch die Aktion, die Unfallaufnahme und das Abschleppen des demolierten Transporters kam es zeitweise zu einem Stau in beide Fahrtrichtungen. An die vier Stunden lang herrschte zähflüssiger Verkehr, da wegen der Sperrung der A 81 in Richtung Singen die Fahrzeuge auf eine gegenüberliegende Fahrbahn umgeleitet werden mussten.

Der Kleintransporter verlor beim Aufprall auf den den Laster ein Teil der Ladung. | Bild: Feuerwehr Engen

Der 50-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde verletzt. Der Lasterfahrer, der sich im Führerhaus befand, kam mit dem Schrecken davon. Auch auf dem Parkplatz bildete sich ein Rückstau. "Der Fahrer des Kleintransporters wurde von Ersthelfern und dem Rettungsdienst befreit und verletzt ins Krankenhaus gebracht", berichtet Benjamin Bach, Pressesprecher und Kommandant der Engener Feuerwehr, Abteilung Stadt.

Engener Feuerwehrleute waren nach dem Unfall gefordert. | Bild: Feuerwehr Engen

"Die Engener Feuerwehr war mit 21 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. Wir kümmerten uns um den Brandschutz und sicherten zusammen mit der Autobahnmeisterei Engen die Einsatzstelle ab. Leider war die Anfahrt für die Einsatzkräfte sehr schwierig, da einige Laster und Autos noch schnell an der Einsatzstelle vorbei wollten und somit die Zufahrt für die Einsatzkräfte blockierten", schildert Bach.

Den Kleintransporter legte es nach dem Aufprall flach. | Bild: Feuerwehr Engen

In diesem Jahr legten weitere schwere Unfälle die Autobahn bei Engen lahm. Ein Gefahrgut-Transporter war zwischen Engen und Geisingen ins Schlingern geraten und umgestürzt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein Renault hatte sich auf de A 81 bei Engen quergestellt. Zwei Autos prallten gegen das Fahrzeug. Die drei Insassen des Renault wurden schwer verletzt.