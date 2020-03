Mit Aufführungen und Konzerten trägt der Förderkreis für Kirchenmusik an der evangelischen Auferstehungskirche Engen auf vielfältige Weise zum Kulturangebot der Stadt bei. Bei der Jahreshauptversammlung gab der Vorstand einen Rückblick auf die sechs Konzerte, die 2019 stattgefunden haben. Dabei gab es Werke von Franz Schubert und Johann Sebastian Bach zu hören, ein Kindermusical und das Weihnachtsoratorium von Bach.

Auch in diesem Jahr präsentiert der Verein ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Nach dem Auftakt mit Chorälen für Gitarre und Harfe folgt im Mai ein Orgel-Fagott Konzert, im Juli führt die Kinderkantorei mit Gastkindern unter der Leitung von Kantorin Sabine Kotzerke das Musical „Die Zauberharfe“ auf. Als ein besonderes Hörerlebnis hebt Sabine Kotzerke das Konzert „Alte Meister – Neue Klangwelten“ mit Marimba, Blockflöte und Cembalo im Oktober hervor. Mit Mozarts Requiem in d-moll mit Solisten, Orchester, Sängerinnen und Sängern der Kantorei an der Auferstehungskirche (Gesamtleitung Sabine Kotzerke) findet das Konzertjahr dann im November seinen Abschluss.

Was im Laufe der Hauptversammlung deutlich wurde: Kultur hat seinen Preis. „Wir haben 2019 mehr Geld ausgegeben als wir eingenommen haben“, erklärte Kassenwart Ralf Jung, der ein Defizit von rund 4600 Euro ausweisen muss. Das sei in Jahren mit großen Konzerten relativ normal. „Wir müssen es schaffen, neue Mitglieder und Spender zu werben“, appellierte Jung an die Mitglieder. Zumal nach zwei großen Konzerten 2019 in diesem Jahr mit Mozarts Requiem ein weiteres großes Werk zur Aufführung kommt. Zurzeit hat der Verein 83 Mitglieder. „Die Aufführungen 2020 sind gesichert, aber ich befürchte, dass wir 2021 sparen müssen.“

Wie Sprecher Christian Burchardt mitteilte, konnten 2019 auch Anschaffungen wie Sitzkissen für die Kinder-Chorproben, Notenständer und Vorhänge zur Abdeckung der Fenster bei Aufführungen in der Auferstehungskirche getätigt werden.