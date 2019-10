Beinahe zeitgleich mit dem Drücken der Klingel summt schon der Türöffner. Offensichtlich wird Besuch erwartet. Durch den Hausflur dringt bereits das aufgeregte Stimmengewirr der Kinder. In der Wohnung duftet es nach Kürbissuppe. Heute ist Herbstfest in der Engener Kinderwohnung Kunterbunt und dazu beginnen die Herbstferien – die Stimmung könnte kaum besser sein. Die Einrichtung der Diakonie hat heute Freunde,Spender und Unterstützer eingeladen, um Danke zu sagen und einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr zu geben.

„Der Herbst ist da“, singen die Kinder gemeinsam mit Ronja Hoppe, Leiterin der Kinderwohnung. Sie greift seit langer Zeit zum ersten Mal wieder zur Gitarre und begleitet die Kinder. „Das hat sonst immer meine Kollegin gemacht. Sie konnte das einfach besser“, gibt Ronja Hoppe mit einem verschmitzten Lächeln zu verstehen. Im vergangenen Jahr gab es personelle Wechsel in der Kinderwohnung, durch den Magdalena Klein zum jetzigen Zweierteam hinzukam. „Die dritte Stelle ist gerade noch ausgeschrieben“, erläutert Hoppe.

Dann ist es Zeit für den großen Auftritt. Ein Teil der Kinder ist in den Nebenraum verschwunden und kommt mit schaurig-schönen Kürbis- und Fledermausmasken zurück in den Turnraum, in dem heute die Gäste sitzen und gespannt warten. Zum 80er-Jahre-Hit des Kultfilms Ghostbusters tanzen die Kinder mit sichtlichem Spaß. Das verdient Applaus, ganz klar. „Wir haben die Masken, die uns Frau Klein ausgeschnitten hat, mit ganz viel Glitzer dekoriert“, berichtet die neunjährige Melina Schrell und zeigt ihr funkelndes Schmuckstück stolz.

„Ich mag die Vorführungen und vor allem die Sommerfreizeit.“ Melina Schrell, 9 Jahre alt.

„Das Glitzer ist jetzt leer“, sagt sie dann kurz zu Ronja Hoppe. Die lacht nur und meint: „Dann müssen wir bald wieder neues kaufen.“ Melina kommt gerne und regelmäßig in die Kinderwohnung. „Mir gefällt, dass wir hier so eine große Turnhalle haben und viele Spiele und auch das Basteln macht mir Spaß“, fasst die Neunjährige zusammen.

Kinder bekommen Unterstützung beim Lernen

Sie kommt aber nicht nur, um Spaß zu haben, sondern auch um Unterstützung beim Lernen zu bekommen. „Ich habe hier für einen Test gelernt. Das hat mir geholfen“, gibt die Viertklässlerin zu verstehen. Die tägliche Hausaufgabenbetreuung ist ein Kernpunkt der offenen Einrichtung, die sich an Kinder von sechs bis 14 Jahren richtet. „Von 13 bis 15 Uhr bieten wir Hilfe bei den Hausaufgaben an, danach steht Freizeit auf dem Programm“, vermittelt Ronja Hoppe.

Und gerade die Freizeitangebote stehen bei den Kindern besonders hoch im Kurs. In einer kleinen Bildershow geben Ronja Hoppe und Magdalena Klein den Gästen einen Einblick, was im vergangenen Jahr alles in der Kinderwohnung geboten war: Besuch vom Zauberer, ein Ausflug ins Museum, auf den Affenberg und einer zur Donauversickerung. Der Familientag auf dem Spielplatz, ein Kräuter-Projekt, die Sommerfreizeit in Bad Wildbad und noch einiges mehr. Langweilig wird es in der Kinderwohnung nicht.

Viele Kinder kommen aus der direkten Nachbarschaft in die Einrichtung, andere bekommen den Tipp von Lehrern oder Freunden. Wegen der Freizeitangebote kommen die Kinder sehr gerne. Dass sie zur Hausaufgabenbetreuung gehen sollen, kommt nicht immer gleich gut an. Das berichten Ronja Hoppe auch ehemalige Schützlinge im Nachhinein ab und an. „Aber es ist ein echter Erfolg, wenn die Ehemaligen vor der Tür stehen und ihre Ausbildung fertig gemacht haben. Wenn eine Bindung entstanden ist und wenn sie sich positiv an uns erinnern“, sagt Hoppe. Die Arbeit der Einrichtung kommt an – Melinas Augen funkeln vor Begeisterung, wenn sie von der letzten Sommerfreizeit in dem großen Ferienhaus direkt am Wald erzählt.