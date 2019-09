von Roland Ragg

Die Leiterin des Welschinger Kindergartens, Beate Pawlak, ist von der Stadt Engen im Bürgersaal des Rathauses feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Zu der Feier waren Erzieherinnen aus allen Engener Kindergärten gekommen. Auch der Elternbeirat war gut vertreten. Bürgermeister Johannes Moser ging in seiner Ansprache zunächst auf die berufliche Biografie von Beate Pawlak ein.

Seit 1982 in Welschingen

Demnach begann sie ihre Ausbildung 1972 mit einem Vorpraktikum in einem Kindergarten im bayrischen Nördlingen. Weitere berufliche Stationen waren dann die Fachakademie für Sozialpädagogik in Nördlingen sowie ein Anerkennungspraktikum in Biberach an der Riß. Als Leiterin des Kindergartens Sonnenuhr kam Beate Pawlak 1977 erstmals nach Engen.

Nach ihrer anschließenden Elternzeit (1978 – 1981) arbeitete sie noch kurz im Kindergarten St. Josef in Nördlingen. Danach entschied sie sich im Mai 1982 für eine Stelle als Erzieherin im Kindergarten Welschingen. Bereits ein halbes Jahr später konnte sie dort mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis die Leitung übernehmen.

„Hervorragend weiterentwickelt“

Johannes Moser ging in seiner Rede auch auf die heutige Situation in den Kindergärten und Schulen ein. Insbesondere bei der Elternarbeit gäbe es hier offensichtlich mehr Gesprächsbedarf als früher. Hier habe Beate Pawlak immer ein offenes Wort gepflegt, auch wenn sie dabei manchmal etwas angeeckt sei. Abschließend sprach Bürgermeister Johannes Moser noch ein großes Lob aus: „Sie haben den Welschinger Kindergarten hervorragend weiterentwickelt!“

Im Namen aller Welschinger Erzieherinnen bedankte sich die nun kommissarische Leiterin Nadja Schätzle-Jedlicka bei Beate Pawlak. Danach durfte jede Erzieherin noch ein Synonym für die zu verabschiedende „Chefin“ vortragen. So zum Beispiel ihre besonderen Eigenschaften wie: „Kompetent, dankbar, furchtlos, aufmerksam, glaubwürdig.“

„Kinder sind gut vorbereitet“

Der Vorsitzende des Elternbeirats, Christian Rösner, sprach von einer sehr ruhigen Person, die ihn insbesondere mit ihrer Geradlinigkeit und ihrem Humor beeindruckt habe.

Es sei ein großes Glück, dass die Kinder im Kindergarten und anschließend in der Grundschule bis zum zehnten Lebensjahr in Welschingen bleiben könnten. „Die Kinder sind gut vorbereitet und im Prinzip fertig für die Schule“, dieses Kompliment richtete der Welschinger Schulleiter Markus Oppermann an die Adresse der angehenden Ruheständlerin.

Dank und Geschenke

Das Schlusswort gehörte Beate Pawlak. Sie bedankte sich ausdrücklich bei Bürgermeister Johannes Moser, Elternvertreter Christian Rösner und allen, die sich an der Feierstunde beteiligten. Natürlich durfte sie auch mehrere Geschenke für ihre 37-jährige Leitungsarbeit entgegennehmen.