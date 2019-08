von Holle Rauser

Einmal richtig mit Farben und Formen spielen – das konnten die Teilnehmer des Ferienprogrammpunkts „Crazy kids – Kreativ Mashup„, das von Braun Training und Coaching in Engen angeboten wurde. Bei einem Mashup (Vermischung) erhalten vorhandene Dinge durch ihre Kombination eine neue Bedeutung. Nicht saubere Linien oder vorgegebene Formen waren das Ziel, sondern ein intuitives Spiel mit den Materialien: „Was entsteht, wenn ich die beiden Farben mische?“ „Wie passen die Naturmaterialien (Muscheln, Stöcke, Blätter) zu meinem Bild?“: Solchen Fragen konnten sich die zehn Teilnehmer im Alter von neun bis 13 Jahren ausgiebig widmen.

Aus Knöpfen und Pompons entstanden auf diese Weise Blumen, Schnüre und bunter Pfeifenreinigerdraht wurden zu Schmetterlingen. „Wir wollen mit diesem Workshop den Kindern wieder die Lust an Farben vermitteln“, erzählt Rebecca Schneider, die den Ferienprogrammpunkt zusammen mit der Künstlerin Natalie Martin und Franziska Berg anbietet und ergänzt. „Im Schülercoaching stoßen wir oft auf Blockaden, die durch freies, kreatives Agieren gelöst werden.“ Ohne bestimmte Vorstellungen an ein Bild heranzugehen, würden viele Kinder in der Schule verlernen.

Unerwartete Entwicklungen regen die Fantasie an

„Es geht um das freie und wertungsfreie Malen, gerne auch mit den Fingern“, so Natalie Martin. Beim Mischen von Farben komme nicht immer das Ergebnis heraus, das sich die Nachwuchskünstler vorstellen. „Da setzen wir an und überlegen, was statt dessen entstehen kann“, so Schneider. So soll aus dem braunen Farbfeld ein Familienstammbaum mit Fotos entstehen, aus dem Materialmix von Stöcken und Blättern wurde ein Vogel.

Entsprechend bunt und vielfältig sind die Ergebnisse: Die elfjährige Svenja hat ihre Leinwand bemalt und dann sorgfältig Blumen aus Mini-Pompons gestaltet. Bei zwei Kurskolleginnen hingegen thronen lustige Pandas in Schwarz und Weiß auf der Leinwand. In einem sind sich alle jungen Malerinnen und Maler einig: „Wir sind nächstes Jahr wieder mit dabei!“