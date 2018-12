Siebdrucke, Zeichnungen, Textilkunst und Video – Katrin Parotat vereint in der laufenden Ausstellung im Städtischen Museum Engen gleich vier Kunstsparten. Unter dem Titel "Auflösung Ordnung Komplexität" hat sie die Wirkung von übersichtlichen bis zu komplexen Strukturen auf formaler Ebene untersucht und bringt sie in Beziehung zueinander.

In einem Künstlergespräch mit Gabriele Schupp als neue Leiterin der Stubengesellschaft Engen, Ressort Stubenart, erläuterte Parotat ihren künstlerischen Ansatz. 1990 in Engen geboren und aufgewachsen, lebt Parotat heute in Berlin. Die Werke der Ausstellung entstanden während ihrer Diplomarbeit "Komplexe Gefüge", in der sie sich mit dem Thema "Orientierung als Herausforderung" und Aspekten komplexer Strukturen beschäftigte.

Persönlicher Zwiespalt von Ordnung und Chaos

In ihren Arbeiten setzt sie eigene Erfahrungen, Wahrnehmungen und Beobachtungen aus der Umwelt um. Ausgangspunkt sei ihr ganz persönliches Bedürfnis nach Ordnung gewesen: "Ordnung bewahrt uns vor Chaos, ein Zustand, in dem viele Dinge parallel ablaufen", fügte Parotat gleich hinzu, dass zu viel Ordnung auch einschränken kann. In eine Textilarbeit hat sie bewusst Fehler hinein gewebt, um das einheitliche Muster, die Ordnung, zu durchbrechen.

Über Chaos und Auflösung sei sie auf Komplexität gekommen, auf Dinge, die gleichzeitig ablaufen. Das setzte sie in Videos um, in denen sich zahlreiche Sequenzen überlagern. "Wie geht man Komplexität um?", sei ihre Frage gewesen. Parotats Antwort war Orientierung. Die fand sie in Zeichnungen, in denen sie einzelne Zeichen und Kästchen wie zu einem Muster dicht aneinander zeichnete.

Der künstlerische Werdegang

Katrin Parotat studierte Malerei und Textile Künste an der Erlenbach Kunstschule in Berlin und an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Über ein Erasmusstipendium war sie an der Mimar Sinan Universität in Istanbul und absolvierte einen einjährigen Freiwilligendienst bei Khamir, ein Zentrum in Westindien, das sich für die Wahrung des textilen Handwerks einsetzt.