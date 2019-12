Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung Hegaustraße/Ballenbergstraße ereignet. In einer Pressemitteilung berichtet die Polizei, dass ein 66-jähriger Autofahrer die Ballenbergstraße von der Innenstadt kommend befuhr und an der Kreuzung nach rechts abbog. Ein 39-jähriger Autofahrer war auf der Hegaustraße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Die Polizei meldet, dass bei dem Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden ist. Beide Autofahrer gaben an, bei grün über die Ampel gefahren zu sein. Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Angaben machen können, sich beim Polizeiposten Engen (Tel.: 07733/94090) zu melden.