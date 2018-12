Die Zeit drängt. Nur noch zwei ganze Tage hat Karen Bieler, um in Engen und den Teilorten 15 motivierte Jugendliche zu finden, die als Kandidaten bei den Jugendgemeinderatswahlen am 18. und 20. Januar gegeneinander antreten. "15 müssen es mindestens sein, damit die Wahl stattfinden kann", erklärt die 21-Jährige. Bei der vergangenen Wahl hätten sich 27 junge Menschen aufstellen lassen. "Es wäre natürlich toll, wenn wir das wieder erreichen können", findet sie.

Damit das gelingt, hat die Vorsitzende des Jugendgemeinderats die Kandidatensuche in den vergangenen Tagen auf das Engener Bildungszentrum fokussiert. Zusammen mit den Kollegen im Gremium hat sie sich mit den Schülern unterhalten und in den Klassenzimmern gezielt Werbung gemacht. Erfolgreich? Das lasse sich gar nicht so einfach sagen, meint die Lehramtsstudentin aus Engen. Sie habe zwar positive Rückmeldung bekommen, einige Schüler hätten aber auch Zweifel geäußert, gerade, was den Zeitaufwand betrifft.

Sie befürchteten, dass ein ehrenamtliches Engagement im Jugendgemeinderat in Prüfungsphasen für Stress sorgen könnte. Eine Angst, die Karen Bieler den Jugendlichen nehmen möchte. "Der zeitliche Aufwand hält sich in Grenzen – wir stimmen uns immer gut ab", sagt die 21-Jährige. Seit 2013 ist sie Mitglied im Gremium, 2015 hat sie den Vorsitz übernommen. Trotzdem habe sie es in den vergangenen fünf Jahren geschafft, Realschule und Gymnasium erfolgreich abzuschließen, berichtet die junge Frau. Derzeit pendelt Karen Bieler nach Konstanz, wo sie Politik und Englisch auf Gymnasiallehramt studiert.

Skater-Anlage als größter Erfolg

Neben dem Zeitaufwand hätten sich die Schüler dafür interessiert, ob man Mitglied in einer Partei sein müsse, um sich als Kandidat aufstellen lassen zu können. Ihre Antwort: "Nein – und das ist auch gut so!" Überhaupt, kann Karen Bieler positiv über die Zeit im Jugendgemeinderat berichten, die für sie altersbedingt im Januar zu Ende gehen wird. "Die Menschen in Engen wissen es zu schätzen, dass man sich engagiert", betont sie. "Man bekommt viel Anerkennung aus der Bevölkerung." Und das nicht ohne Grund. "Wir haben vieles erreicht, auf das ich stolz bin", sagt die 21-Jährige. Ihr größter Erfolg? "Auch wenn der Jugendgemeinderat vor uns das Projekt bereits in die Wege geleitet hat, war das die Eröffnung und Einweihung der Skater-Anlage."

Eine Leistung, die auch die Gemeindeverwaltung beeindruckt hat. "Die Skater-Anlage, die Überdachung der Bushaltestelle am Bildungszentrum, dazu der neue Jugendtreff – der Jugendgemeinderat hat einiges erreicht", ist sich Hauptamtsleiter Patrick Stärk bewusst. Er betrachtet das alle zwei Jahre neugewählte Gremium als Sprachrohr, mit dem die Engener Jugend ihre Interessen und Wünsche an die Gemeinde weitergeben kann. "Für uns als Kommune ist es schön, dass es einen Jugendgemeinderat gibt."

Deshalb drückt auch Stärk die Daumen, dass sich im Endspurt noch die für die Wahl nötige Kandidatenzahl finden wird. "Ich bin guter Hoffnung, dass das gelingt", sagt der Hauptamtsleiter. Er wisse bereits von Jugendgemeinderäten, die sich bei den Wahlen am 18. und 20. Januar um eine erneute Amtszeit bewerben wollen. "Und die Schulsozialarbeiterin und ich haben schon den ein oder anderen Bewerbungsbogen vorliegen", meint er und schmunzelt.

Selbstbewusstsein durch Engagement

Bis zum offiziellen Fristende am Freitagmittag um 12 Uhr bleibt es trotzdem spannend, ob es tatsächlich genug Engener Jugendliche gibt, die in den kommenden Jahren die Interessen ihrer Altersgenossen vertreten möchten. Karen Bieler jedenfalls wird ihr Amt auch in den verbleibenden Tagen guten Gewissens weiterempfehlen. "Es hat eigentlich keine negativen Seiten", fasst sie zusammen. Im Gegenteil: Sie habe auch persönlich viel mitnehmen können. "Als ich mit 15 im Jugendgemeinderat angefangen habe, hätte ich mir nie vorgestellt, vor einer größeren Gruppe von Menschen zu sprechen. Dazu war ich viel zu schüchtern", erinnert sie sich. "Heute bin ich selbstbewusster." Gut so. Im Endspurt der Kandidatensuche kann dieses Selbstbewusstsein nur von Vorteil sein.

