Engen Integrationsbeauftragter David Tchakoura stellt seine Pläne vor

Seit knapp einem Jahr ist David Tchakoura Integrationsbeauftragter in Engen. Im Ausschuss für Verwaltung, Kultur und Soziales berichtete er über seine Arbeit, sein Konzept und seine nächsten Ziele.

Integrationsarbeit ist ein weites Feld und wenig greifbar. Um systematisch an die Arbeit gehen zu können und sein Wirken gleichzeitig transparent zu machen, hat David Tchakoura in Anlehnung an die Anforderungen in der Stellenbeschreibung ein Strategiepapier entwickelt. Das Hauptaugenmerk seiner Arbeit habe im ersten Jahr auf der Öffentlichkeitsarbeit und der Vernetzung mit lokalen und externen Akteuren gelegen, erläuterte der studierte Germanist und Erziehungswissenschaftler. Zunächst sollte die kulturelle Vielfalt an sich in der Stadt thematisiert werden. Hierfür entstand die Veranstaltungsreihe "Unser buntes Engen", die seit einigen Monaten regen Zuspruch findet. An Länderabenden stellen die verschiedenen Nationen ihre Kultur vor und verbringen gemeinsam mit den Gästen eine gute Zeit. War die erste Veranstaltung zu Italien im November noch mit 150 Gästen in der Stadthalle geplant, wuchs die Nachfrage nach Karten beständig. Beim afghanischen Abend im Dezember kamen bereits 200 Besucher und zuletzt beim türkischen Abend begegneten sich 300 Menschen. "Das Projekt finanziert sich selbst über Spenden", fügte Tchakoura hinzu. Es stecke sehr viel Arbeit in der Veranstaltungsreihe, die so einmalig in Engen sein werde.

Um die Idee dieses interkulturellen Austauschs weiterzutragen, möchte David Tchakoura ein Buch zur Reihe herausbringen. Für dieses bekam er aktuell einen Zuschuss über 20 000 Euro vom Land bewilligt. Neben der Öffentlichkeitsarbeit setzte der Integrationsbeauftragte bisher außerdem auf die aktive Vernetzung mit verschiedensten Institutionen. Dazu zählte der Austausch mit lokalen Vereinen und Helferkreisen ebenso wie die Vernetzung auf Landkreisebene durch die Netzwerke "Sprache" und "Arbeit". Der regelmäßige Austausch mit dem Landratsamt und mit anderen Integrationsbeauftragten sei enorm wichtig. Zu den größten Schwierigkeiten im Bereich Flüchtlingshilfe und -integration gehöre die Zerstückelung der Zuständigkeitsbereiche, die es häufig schwer mache herauszufinden, wer wofür verantwortlich ist, berichtete Tchakoura vor den Räten.

In einer zweiten Phase, die in diesem Frühjahr startet, möchte David Tchakoura in erster Linie nachhaltige integrationsfördernde Strukturen schaffen. Konkret möchte er unter anderem einen interkulturellen Rat installieren sowie einen Ort der interkulturellen Begegnung schaffen, einen Integrationsstammtisch einrichten für die Integrationsstelle eine eigene Rubrik auf der Webseite der Stadt erstellen.

In seinem Strategiepapier widmet er sich den Themenbereichen Bildung, Beruf, Wohnen, Freizeit und Sicherheit. Mit der Einführung von Nachbarschaftsgesprächen, angedacht ist ein Nachbarschaftsdialog Badischer Hof als Pilotprojekt, möchte er beispielsweise Barrieren abbauen, Probleme ansprechen und ein gutes Wohnumfeld für Anwohner wie für Flüchtlinge fördern. Im Bereich Freizeit, den Tchakoura als einen zentralen Schlüssel zur Integration sieht, konnte er schon den einen oder anderen Erfolg verbuchen.

"Ich bin wirklich begeistert, weil sie auch ein Amt übernommen haben, das man entwickeln musste", lobte Stadtrat Armin Höfler von der UWV. CDU-Rat Jürgen Waldschütz nannte ihn gar einen Glückspilz und für die Stadt Engen einen Glücksgriff. Bürgermeister Moser bescheinigte seinem Integrationsbeauftragten einen ausgesprochen guten Zuspruch.

Syrischer Abend am Samstag

In der Veranstaltungsreihe "Unser buntes Engen" findet am Samstag, 24. März, ein syrischer Abend in der Stadthalle Engen statt. Geboten werden ein Vortrag über Syrien vor 2011 sowie ein weiterer über die aktuelle politische Lage im Land. Es soll einen Austausch mit syrischen Geflüchteten geben und vieles mehr. Landestypische Musik und kulinarische Leckereien gehören ebenso zu dem Abend. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Eintritt und Essen sind kostenlos. Eine begrenzte Anzahl von Karten gibt es beim Bürgerbüro Engen. (ker)