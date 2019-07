von Jürgen Waschkowitz

Der Hegaublick, ein Anziehungspunkt mit großartiger Aussicht und beliebter Treff von Motorradfahrern, wird am Wochenende um eine weitere Attraktion bereichert. Zum Biker-Markt am Samstag und Sonntag 3. und 4. August laden der Marketing Engen Verein (MEV) und das Restaurant Hegaustern ein. Auf dem Gelände des Hegausterns von Thomas Müller, selbst leidenschaftlicher Biker, wird ein Markt mit allem, was einen echten Biker interessiert, elektrisiert und informiert aufgebaut. Die Fans werden eingeladen zum Schauen, Lernen und Begeistern und natürlich zum Treffen und Fachsimpeln mit Gleichgesinnten.

Treffen mit Freunden und fachgsimpeln: Mit bunter Vielfalt rund ums Motorrad und einer grandiosen Aussicht auf den Hegau und Engen lockt der erste Bikermarkt auf das Gelände rund um das Gasthaus Hegaustern am Hegaublick. | Bild: Jürgen Waschkowitz

Verzicht auf erhobenen Zeigefinger

Im Gegensatz zu den bisherigen Veranstaltungen, die unter der Überschrift „Bikertreff“ liefen und von der Polizei in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht organisiert wurden, geht es beim Bikermarkt nicht primär um eine Sensibilisierung der Biker auf die Gefahren des Motorradfahrens, betonen Berta Baum vom MEV und Thomas Mueller vom Restaurant Hegaustern.

„Wir wollen gemeinsam mit den zahlreichen Freunden des Motorrads zwei interessante Tage bei schönem Sommer-Wetter und ganz viel Informationen und Angeboten verbringen“, stellt Thomas Müller vor. „Ebenso wird es keinen erhobenen Zeigefinger geben von der beteiligten Polizei, der Verkehrswacht und dem Rote Kreuz „, fügt Berta Baum hinzu. „Vielmehr bietet der Bikermarkt ganz viel Unterhaltung und Anregungen für die Biker und soll darüber hinaus für die Attraktivität der Region und der Stadt Engen werben“, so Berta Baum.

Bikergottesdienst am Sonntag

Rund um das Gasthaus wird ein Markt aufgebaut, der über Prävention, Verantwortung im Straßenverkehr, über Ausrüstung und Angebote für die Bicker bis zum richtigen Verhalten bei Unfällen informiert. Die Unterhaltung kommt nicht zu kurz: Auf dem Marktgelände gibt es Grillangebote und im Gasthaus die übliche Speisekarte. Der Biker-Markt beginnt am Samstag um 10 Uhr und dauert bis in den späten Abend. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Bikergottesdienst um 10.30 Uhr und endet gegen 17 Uhr.