Engen "In our Country": Ein Kurzfilm macht ein Flüchlings-Schicksal greifbar

"In our Country": Ein Kurzfilm macht ein Flüchlings-Schicksal greifbar

Saskia Hahn stellt beim Kurzfilmtag in Engen ihren Film "In our Country" vor. Die frühere Engenerin erzählt darin eine Flüchtlingsgeschichte.

Maximal 30 Minuten Spiellänge, so lautet die Vorgabe für Kurzfilme. Was in dieser kurzen Zeitspanne an Inhalten, Kreativität und Experimentierfreude auf die Leinwand gebracht werden kann, zeigte der Kurzfilmtag im Türmle in Engen. 23 internationale Filme unter dem Motto "Nebenan" waren zu sehen.

Der rote Teppich vor dem Eingang erinnerte ganz passend an bedeutende Filmfestspiele: Mit dem Film "In our Country" stand zum Auftakt des Abends ein mehrfach preisgekrönter Kurzfilm auf dem Programm. Dazu war Saskia Hahn anwesend, die den Film produzierte und mit Louisa Wagener (Regie) das Drehbuch schrieb. Der 30-minütige Kurzfilm ist ihre gemeinsame Abschlussarbeit an der Hochschule Macromedia München. Hahn ist in Engen aufgewachsen und lebt seit 2012 in München.

Der Film erzählt nach einer wahren Begebenheit die Geschichte des 19-jährigen Tekle aus Eritrea, der auf der Flucht in der libyschen Wüste seinen kranken Bruder zurücklassen muss. Die Eltern gerieten durch die Flucht der Söhne in eine finanzielle Notlage, und um sie zu unterstützen, will Tekle ein großer Fußballstar werden. In einem dörflichen Fußballverein in Bayern findet er in Anton einen Freund, erfährt aber auch Ablehnung. Verfolgt von den Erlebnissen der Flucht, die der Film in kurzen Szenen in das Geschehen einfügt, ist sein Verhalten für die Mitspieler oft nicht nachvollziehbar.

Der Film vermittelt auf eindrückliche Weise die Ängste und Unsicherheiten auf beiden Seiten. Saskia Hahn und Louisa Wagener plädieren für Verständigung und Empathie: Erst als Tekle es schafft, offen über den Tod seines Bruders zu sprechen, kommt in der Mannschaft Verständnis für seine Situation auf.

Fast betroffene Stille herrschte nach der Vorführung. "Der Film geht unter die Haut", sagte die sichtlich berührte Jutta Pfitzenmaier von der Stadtbibliothek Engen. "Man hätte gern noch mehr gesehen", schloss sich Bürgermeister Johannes Moser den Aussagen weiterer Zuschauer an. "Das ist das schönste Kompliment", freute sich Saskia Hahn, die Fragen zur Entstehung des Films beantwortete. Einhellige Meinung im Publikum war, dass dieser Film in Schulen, Jugendzentren und Jugendtreffs, Helferkreisen und Sportvereinen gezeigt werden sollte.

Die Intention von "In our Country" war angekommen, die 23-Jährige bekräftigte auf die Frage nach der Botschaft: "Jeder kann zur Integration etwas beitragen. Wir müssen auf die Flüchtlinge zugehen, mit ihnen reden und ihre Geschichte anhören." Manfred Müller-Harter und Gerhard Mahler als Veranstalter des Kurzfilmtages hatten diesen Film auf Rat von Bürgermeister Moser mit in das Programm genommen. Er kannte den Film über seine Tochter Nina, die in München lebt und mit Saskia Hahn befreundet ist. "Von einer Abschlussarbeit junger Studenten hatte ich so einen aussagekräftigen Film nicht erwartet", war auch Moser beeindruckt.

Vielerlei Blickwinkel zum Thema Nachbarschaft

In der langen Nacht der kurzen Filme waren in Engen 23 Kurzfilme aus aller Welt zu sehen, die das Thema Nachbarschaft umsetzen. Dokumentarisch oder visionär, aber auch auf lustige Weise und in Form von Animationen erzählen sie Geschichten von Menschen in unterschiedlichen Situationen. Darunter Filme, die international Beachtung auf Filmfestivals fanden oder Preise erhielten wie der mehrfach ausgezeichnete Film "In our Country" zum Thema Flüchtlinge. Er zeigt die Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten der Integration auf. (ros)