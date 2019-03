Engen – Die Engener Stadtteile Bittelbrunn und Biesendort sollen nicht länger vom schnellen Internet abgehängt sein. Auch für die Kernstadt sind Maßnahmen geplant. Die Stadt Engen stellt 600 000 Euro in den neuen Haushalt ein, um wesentliche Verbesserungen bei der Breitband-Versorgung zu erzielen. Verwaltung und Gemeinderat hoffen auf einen kräftigen Landes-Zuschuss von bis zu 90 Prozent. Für den Engener Ordnungsamtsleiter Axel Pecher ist es jedes Mal ein aufwendiges und mühsames Unterfangen, bei ständig wechselnden Zuschuss-Modalitäten und Ausschreibungsverfahren nötige Maßnahmen zur besseren Internet-Versorgung in Gang zu bringen. Es fehlt teilweise auch an interessierten Anbietern, gerade für die ländlich strukturierten, etwas abgelegenen Dörfer.

Stadtwerke setzen auf Infrastruktur

"Wir stünden parat, so wie bisher auch schon bei der Verbesserung der Breitband-Versorgung in den Stadtteilen Zimmerholz und Stetten, wo wir Richtfunk-Lösungen umsetzten", erklärt der Geschäftsführer der Engener Stadtwerke, Peter Sartena. "Unser Unternehmen kann auf eine gute Infrastruktur bei schnellem Internet durch die bisherigen Anschlüsse und Verbindungen in Engen und Stadtteilen aufbauen. Wir sehen daher Vorteile gegenüber anderen Internet-Versorgern und geben daher bei der Ausschreibung unser Angebot ab. Die Stadtwerke haben vorsichtshalber im diesjährigen Wirtschaftsplan einen Betrag für Verlegungen von Glasfaserkabel-Leitungen eingestellt", sagt Sartena.

Ansprüche werden höher

Ziel sei es auch, dass die Stadtwerke in den Neubaugebieten, wie in Welschingen, oder bei den derzeit geplanten und entstehenden Geschoss-Wohnbauten in Engen zum Zuge kommen. "In den Gebieten, in denen die Stadtwerke schon schnelles Internet ermöglichen, gibt es Leistungen von zweihundert Megabit und noch weitaus höheren Werten. Die Ansprüche werden auch immer höher, gerade bei den Firmen", berichtet Sartena. "Die Lücken sollen in Engen und den Stadtteilen Zug um Zug geschlossen werden. Hierfür müssen wird die entsprechenden Förderanträge vorbereiten und stellen", sagt Axel Pecher.

"Die flächendeckende Breitband-Versorgung wird uns in den nächsten Jahren weiter stark beschäftigen. Das Thema ist für Engen und die Stadtteile eminent wichtig. Leider kostet es viel Arbeit und Ausdauer, die komplizierten Zuschuss-Anträge zu stellen. Bundesweit müssten die politischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, damit eine bessere Internet-Versorgung auf eine breite Basis gestellt wird", sagt Gerhard Steiner, Fraktionssprecher der Unabhängigen Wählervereinigung.

"Wir investieren viel Geld, damit die Kernstadt gesamthaft und die Teilorte an das schnelle Internet angeschlossen sind. Es ist zu hoffen, dass es möglichst hohe Zuschüsse gibt. Wenn es möglichst mehrere Anbieter für den Betrieb von Netzten gibt, kann die Konkurrenz das Geschäft beleben", betont CDU-Ratssprecher Jürgen Waldschütz.

Breitband-Versorgung

Die Engener Stadtwerke versorgen teils über das Fernseh-Kabelnetz Wohngebiete von Engen. Auch im Neubaugebiet Glockenziel sowie in den Stadtteilen Welschingen, Zimmerholz, Stetten und Bargen fungieren die Stadtwerke Engen als Versorger des Breitband-Kabelnetzes. Dazu kommen Gewerbegebiete in Engen und Welschingen. Die südlichen Stadtteile Anselfingen und Neuhausen werden von der Telekom versorgt. Die Stadtwerke Engen treten auch als Anbieter von Internet-Leistungen auf. Die Stadt Engen hat 600 000 Euro für die Verlegung von Lehrrohren in den neuen Haushalt eingestellt und hofft auf hohe Zuschüsse.