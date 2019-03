von SK

Ein unbekannter Täter hat sich am vergangenen Wochenende in eine Schule in der Jahnstraße verschafft und Türen aufgehebelt beziehungsweise eingeschlagen. Mehrere Schränke wurden nach Diebesgut durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurde laut Polizei ein Laptop entwendet. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, (0 77 33) 9 40 90, zu melden.