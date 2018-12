Die Stadt Engen ging bei der Beherbung von Asylbewerbern mächtig in die Vorleistung. Im Stadtkern gibt es zwei Flüchtlingsheime. Auf dem Areal Bahnhöfle Welschingen-Neuhausen stellt die Stadt einen selbst gebauten Gebäude-Komplex als Sammelunterkunft für Flüchtlinge zur Verfügung. Zudem nimmt das Pfarrhaus Welschingen Asylbewerber auf. Mit 161 Plätzen hat Engen die vom Landkreis Konstanz zugewiesene Quote überfüllt. Die Zahl der Flüchtlinge ist rapide zurückgegangen. Nun sollen laut einer landesweiten Verordnung überschüssige Kapazitäten bei der Unterbringung von Flüchtlingen beseitigt werden. Zudem werden Anschlusswohnungen dringend gebraucht. Mit einem geforderten Rückbau von Flüchtlingsheimen, der die Quote belastet, befasste sich der Engener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Um weiter im grünen Bereich zu liegen, müssen Anschluss-Wohnungen für Flüchtlinge geschaffen werden.

„Aufgrund des baulichen Zustandes eignet sich der Badische Hof als ehemaliges Hotel nicht für Wohnungen. Und beim Pfarrhaus in Welschingen sieht es nach Rücksprache mit Dekan Zimmermann so aus, dass die Kirche selbst für Anschluss-Unterbringungen vermieten möchte“, führte Bürgermeister Johannes Moser aus. Am besten eignet sich laut Verwaltung die Sammelunterkunft in einem Gebäude in der Richthofenstraße, um dort Wohnungen für Flüchtlinge einzurichten. Nun sollte der Gemeinderat entscheiden, ob mit dem Eigentümer des Heimes, das er bisher an den Landkreis Konstanz vermietet, verhandelt werden soll. Dabei geht es um die Konditionen für einen Mietvertrag, den die Stadt Engen für Anschluss-Wohnungen von Flüchtlingen mit dem Eigentümer schließen müsste. Kommunen sind für die Anmietung von Anschluss-Wohnungen von Flüchtlingen zuständig. Die Mieten werden zum größten Teil vom Sozialamt bezahlt.

„Das Landratsamt hat uns bei der Vergabe des Heims übergangen, verschaukelt und gegen uns gearbeitet. Und nun müssten wir es retten“, erklärte Peter Kamenzin, Stadtrat der Unabhängigen Wählervereinigung. Andere mögliche Standorte für Flüchtlinge, auch kleinere, sollten geprüft werden, so Kamenzin. „Das Landratsamt hatte das Problem, selbst keine Wohnungen zu haben“, so Bürgermeister Moser. In schnellen Aktionen hatte das Landratsamt in Engen den Badischen Hof und Gebäude in der Richthofenstraße angemietet, um angesichts einer riesigen Zahl an Zuwanderern für Sammelunterkünfte zu sorgen. „Die Integration klappt in größeren Einheiten besser“, erklärte Moser. „Gerade in der Richthofenstraße ist der Helferkreis sehr aktiv. Dort sind Familien bestens integriert. Und es gibt gewachsene Strukturen. So wäre es sinnvoll, dort Anschluss-Wohnraum zu schaffen“, sagte Armin Höfler, der sich selbst in einem Helferkreis engagiert. Können Quoten nicht erfüllt werden, müssen die Städte und Gemeinden pro fehlenden Flüchtling monatlich 178 Euro als Ersatz bezahlen. „Dies sollten wir unbedingt vermeiden“, betonte Hauptamtsleiter Patrick Stärk. „In Engen haben auch viele Flüchtlinge auf dem privaten Markt Wohnungen gefunden“, schilderte Bürgermeister Moser. Die Privatwohnungen werden nun laut Patrick Stärk im Gegensatz zu früher zu den vorgehaltenen Plätzen hinzugrechnet. Der Gemeinderat hat einmütig entschieden, bei einer Gegenstimme von Kamnezin, mit dem Eigentümer des Heims in der Richthofenstraße zu verhandeln. Das Pfarrhaus Welschingen und der Badische Hof sollen nicht angemietet werden.