von Holle Rauser

Raststätten und Bahnverkehr sind häufige Tatorte in Engen. Das wird aus der Kriminalitätsstatistik der Gemeinde für das Jahr 2018 ersichtlich. Der Leiter des Polizeireviers Singen, Thomas Krebs, in Begleitung des Engener Postenchefs, Andreas Hübner, stellte die Statistik nun im Gemeinderat vor. Sein Gesamtfazit war aber positiv: „Weiter so! Ich kann sie bestärken in dem Weg, den sie hier gehen“, lobte Krebs die Verwaltung.

Der Bericht, der künftig jährlich erfolgen soll, sei ein wichtiges Informationsinstrument. „Das Bild der Kriminalität ist geprägt von den Medien. Dass wir de facto sehr wenig Schwerkriminalität haben, glaubt keiner“, erläuterte der Polizeichef.

Seit 2003 gab es nicht mehr so wenige Delikte

Mit 574 Straftaten liege Engen bei einem Tiefstand nicht nur der letzten fünf Jahre. „Seit 2003 gab es hier nicht mehr so wenige Straftaten“, erläuterte Krebs. Neuralgische Punkte sind in Engen zum einen die Raststätten: Hier gab es 67 Straftaten, vor allem Sachbeschädigungen und „Handbetrügereien“.

Ein weiteres Sorgenkind ist der Bahnhofsbereich, wo Delikte wie Fahrzeugaufbrüche, Sachbeschädigung und Wandschmierereien stattfänden. Im Innenstadtbereich gab es vor allem Ladendiebstähle.

Rückgang bei Wohnungseinbrüchen gilt als besonders erfreulich

Unter den Straftaten sind auch Sexualdelikte aufgelistet. Zwei Vergewaltigungen, sexuelle Belästigungen und Fälle von Exhibitionismus zählte Thomas Krebs auf. Bei den Rohheitsdelikten, zu denen Gewalt oder Androhung von Gewalt sowie Nötigung gehören, gab es unter anderem 40 Körperverletzungen und einen Raubüberfall.

Bild: Schönbucher, Daniel

Bei einfachen Diebstählen war ein Rückgang zu verzeichnen: 19 Ladendiebstähle und 19 Diebstähle aus Fahrzeugen listet der Bericht auf. „Erfreulich ist, dass beim Kuchenstück Schwerer Diebstahl ein starker Rückgang zu verzeichnen war, zum Beispiel bei Wohnungseinbrüchen von 27 auf 4 “, zog Krebs einen Vergleich zum Jahr 2017.

Aggressivität gegenüber Polizisten nimmt zu

Eine Besonderheit weise Engen allerdings auf: Vermögensdelikte und Betrug seien mit 196 Delikten ungewöhnlich häufig. Dass die Engener womöglich überdurchschnittlich betrügerisch seien, lasse sich daraus aber nicht ablesen, betonte Thomas Krebs schmunzelnd.

Denn in die Zahl fließe auch das Delikt der Leistungserschleichung, etwa beim Schwarzfahren mit der Bahn, ein. „Wenn man diese herausnimmt, ist das Kuchenstück kleiner.“ Leider habe auch in Engen die Aggressivität gegenüber den Polizeibeamten zugenommen und sei von acht auf 16 Fälle gestiegen.

Kreisweit betrachtet und auf 100 000 Einwohner hochgerechnet liegt Engen bei der Kriminalitätsbelastung mit 5300 zwar auf dem zweiten Platz nach Singen (8300). „Andererseits haben wir über die Jahre betrachtet einen Tiefstand. Wir waren auch schon bei 7000. Sie sind auf einem guten Weg mit den Präventionsmaßnahmen“, betonte Krebs.

Sinkende Kriminalität bei jungen Leuten

Dies lasse sich gut am Alter der Tatverdächtigen ablesen. So seien 24 Prozent unter 21 Jahre alt. „Im Landesdurchschnitt sind es bis zu 30 Prozent. Das zeigt, dass hier Anstrengungen in der Kinder- und Jugendarbeit vorhanden sind“, betonte der Polizeibeamte.

Eine weitere Grafik stellte die Herkunft der Täter vor: So ist die deutliche Mehrheit der Tatverdächtigen deutscher Herkunft. Bei den Betrugsdelikten überwiegen die Nichtdeutschen, aus einem einfachen Grund: „Bei den Verstößen gegen das Asyl- und Aufenthaltsgesetz ist die Zahl der Nichtdeutschen zwangsläufig höher“, so Krebs.

Bürgermeister wünscht sich noch mehr Polizeipräsenz

Bürgermeister Johannes Moser dankte Thomas Krebs und dem Leiter des Engener Postens, Andreas Hübner, für ihr Engagement. „Die Polizeidichte ist ein wichtiges Thema“, so Moser. „Der Bevölkerung ist Sicherheit sehr wichtig und es werden mehr Streifenfahrten gefordert. Wir sollten uns mehr leisten, auch wenn die Zahlen gut sind. Mit mehr Präsenz wird es noch besser.“ Der Posten in Engen ist mit acht Beamten besetzt.