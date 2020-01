von Holle Rauser

Schulsanierung, Wohnungsbau und die Umgestaltung des Bahnhofsbereichs – das sind nur einige der Projekte, die in Engen im vergangenen Jahr angepackt wurden. Die Gemeinderatswahl sorgte ab Mitte des Jahres außerdem für Veränderungen bei den Entscheidungsträgern. Sieben Räte verließen das Gremium, in allen Fraktionen gibt es neue Gesichter. Dass sich in Engen einiges tut, zeigt sich ferner am neuen Jugendgemeinderat. Marius Berner, Matteo Utzler, Elias Hogg, Lili Lutz, Yves Zimmermann, Tim Heuser, Amelie Arians und Aaron Küchler vertreten seit fast einem Jahr die Jugend in Engen.

Investition in die Grundschule

Zu den großen Bauprojekten gehörte die Erweiterung der Grundschule Engen. Der Anbau wurde 2018 fertiggestellt, das alte Gebäude wurde dann in den Sommerferien saniert – die Einweihung fand im Oktober statt. Die Gesamtkosten für Neubau und Bestandssanierung betrugen etwa 3,55 Millionen Euro.

Am Bildungszentrum wird die alte Stadthalle einer neuen, modernen Sporthalle weichen. Die Planung wurde Ende Oktober vom Gemeinderat auf den Weg gebracht. Die Kostenschätzung liegt bei etwa 5,3 Millionen Euro.

Viel Geld für Kanäle und Straßen

Einiges zu tun gab es auch im Straßen- und Kanalbau. Im Mai wurde der Auftrag für die Sanierung der Gehrenstraße vergeben, Restarbeiten werden im Frühjahr 2020 erledigt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Im Gewerbegebiet Welschingen wurde ferner eine neue Straße an die Gottlieb-Daimler-Straße angebaut und in Anselfingen wurden die Restarbeiten der Kanalsanierung abgeschlossen – die Kosten dieser Sanierung lagen bei 95 000 Euro. Die Robert-Bosch-Straße im Gewerbegebiet Grub-A81 wurde einschließlich der Wendeschleife ausgebaut. Baubeginn für das rund 260 000 Euro teure Vorhaben war im Juli. Schließlich wurde noch der Auftrag für den Hochwasserschutz am Hepbach in Neuhausen im April zu einem Preis von 2,3 Millionen Euro vergeben.

Attraktive Wohngemeinde

Der Zuzug nach Engen ist ungebrochen, Baugebiete und Wohnraum sind gefragt. Bebauungspläne entstand unter anderem in der Beethovenstraße und in Bargen. Für Welschingen führt die Erweiterung des Baugebietes Guuhaslen zu weiteren 30 Bauplätzen – sie sind bereits vermarktet. Allein durch die Baugenehmigungen, die für größere Wohnungsbauprojekte erteilt wurden, können im Stadtgebiet Engen 45 und in Mühlhausen-Ehingen 26 neue Wohnungen entstehen. 2019 gingen 102 neue Bauanträge ein, im Laufe des Jahres wurden 116 Baugenehmigungen und sieben denkmalschutzrechtliche Genehmigungen erteilt.

Einweihung eines Solarparks

Im Rahmen des Feuerwehr-Bedarfsplans erhielt der Stadtteil Bittelbrunn ein Einsatzfahrzeug mit Wassertank (210 000 Euro), das Feuerwehrhaus Bittelbrunn wurde für knapp 350 000 Euro umgebaut. Vor kurzem wurde ferner der Solarpark Engen eingeweiht. Er wird von den Stadtwerken Engen und der Familie Lang betrieben und produziert mehr als 800 000 KWh Strom pro Jahr. Bemerkenswert ist auch die Aufgeschlossenheit der Gemeinde für E-Mobilität. Am Felsenparkplatz wurde eine Ladestation eingerichtet, gleich daneben wurde ein neuer Wohnmobilstellplatz geschaffen. Nach fast zehn Jahren Planungszeit wurde im April ferner die Bahnhofsmodernisierung begonnen, im November war außerdem der Start für die Arbeiten beim Bahnhof Welschingen-Neuhausen.

Hundesportplatz in Welschingen

Im gesellschaftlichen Leben sorgte die Feier anlässlich der zehnjährigen Partnerschaft mit Moneglia für einen Höhepunkt des Jahres. Fürs Vereinsleben ist als Besonderheit der Spatenstich für einen Hundesportplatz am Ortsrand von Welschingen zu nennen.