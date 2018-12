Gleich zweimal ging es bei wichtigen Punkten in der jüngsten Engener Ratssitzung um das Thema Wasser. Während im Stadtteil Neuhausen die Bürger-Sorge vor zu großen Wassermassen herrscht, könnte im TeilortBittelbrunn das Gegenteil zum Problem werden. Da das Dorf bei Bränden von Engen aus laut Feuerwehrgutachten nicht schnell genug erreichbar ist – es fehlt zu den geforderten höchstens zehn Minuten Anfahrtszeit nur eine -, benötigt die Abteilung Bittelbrunn ein wasserführendes Fahrzeug. Ein solches passt aber nicht mehr in die Garage des Bittelbrunner Feuerwehrhauses. Nach intensiven Gesprächen mit Kreisbrandmeister Carsten Sorg und der Bittelbrunner Feuerwehr und einer Abwägung von zwei Varianten entschied sich der Gemeinderat Engen einstimmig dafür, das zentral in Bittelbrunn gelegene Feuerwehrhaus umzubauen. Dies ist laut Stadtbaumeister Matthias Distler baurechtlich unkompliziert umzusetzen, ganz im Gegensatz zu der zweiten Variante, einem möglichen Anbau an die kürzlich umfangreiche sanierte Petersfelshalle. Auch der Kostenvergleich lieferte ein schlagkräftiges Argumente dafür, das bestehende Feuerwehrhauses (180 000 Euro) umzubauen, statt einen neuen Standort an der Petersfelshalle zu wählen. Dies wäre mehr als einhunderttausend Euro teurer gewesen.

Bekenntnis für Stadteilwehren

CDU-Sprecher Jürgen Waldschütz und Bürgermeister Johannes Moser betonten, dass entgegen anderslautender Gerüchte, Stadtteil-Feuerwehren, wie Bittelbrunn oder Anselfingen, auch künftig ihren Fortbestand haben sollen, sofern sie sich mangels Aktive nicht selbst auflösen. "Wir haben ein Luxusproblem, da sich Engen beide Varianten finanziell leisten könnte", erklärte Waldschütz mit Blick darauf, dass die Stadt reichlich Geld auf der hohen Kante hat. "Anfangs sah es für unsere Fraktion so aus, dass ein Standort an der Petersfelshalle besser geeignet wäre. Dank guter und intensiver Beratungen, intern und mit der Feuerwehr, sind wir nun zu einem anderen Ergebnis gekommen", resümiert Gerhard Steiner, Fraktionssprecher der Unabhängigen Wählervereinigung.

Bürger sind besorgt

Weniger wegen Bränden sorgen sich dort die Bürger von Neuhausen. Vielmehr befürchten sie, dass bei Unwettern Hochwasser im Ort droht. Neuhausen gilt als der meist gefährdete Stadtteil in Engen, auch die wesentlich höher gelegenen Dörfer Stetten und Zimmerholz sind von Überflutungen gefährdet. Nun soll das Großprojekt in Neuhausen nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats angegangen werden. Er stellt die nötigen Mittel von 1,86 Millionen in den Haushalt 2019 ein. Für die gesamten Maßnahmen zum Hochwasserschutz gibt es laut Heike Bezikofer vom Engener Bauamt bis zu 70 Prozent Landeszuschuss.

Rodungen beginnen bald

"Es ist geplant, die Rodungsarbeiten der Bäume und Sträucher im nächsten Jahr bis Ende Februar durchzuführen und im Frühjahr mit dem Austausch der Brücken zu starten, zunächst im Mühlenweg und im zweiten Halbjahr in der Maierbachstraße. Der Bach-Ausbau schließt sich an", schilderte Heike Bezikofer. Der Grundstückserwerb sei nahezu abgeschlossen. "Viele Neuhauser sind heilfroh, dass der Hochwasser-Schutz nun verwirklicht wird", erklärte Siegfried Ellensohn. Der CDU-Stadtrat wohnt in Neuhausen.