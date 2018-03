Engen Harmonie zwischen West und Ost und Fotos wie Reliefs: Zwei Künstlerinnen zeigen im Städtischen Museum zeitgenössische Kunst

Die Stubengesellschaft Engen präsentiert im Städtischen Museum Werke von Barbara Armbruster und Julia Kernbach. Und die gehen konsequent eigene Wege.

Der Titel "Grün. Licht. Raum." weckt Assoziationen an Natur, Sonne und Schatten, Begrenztheit und Weite. Mit den Arbeiten von Barbara Armbruster und Julia Kernbach zeigt die Stubengesellschaft Engen im Städtischen Museum eine gemeinsam konzipierte Ausstellung der Künstlerinnen, die eigenständige Positionen in der zeitgenössischen Kunst vertreten.

"Ihre Kunst entfaltet sich im spannungsreichen Wechselspiel zwischen Malerei, Zeichnung, Fotografie, Installation und Objektkunst", erläuterte Laudator Andreas Gabelmann. Armbruster und Kernbach würden in ihren Arbeiten unverwechselbare Bildsprachen entwickeln, mit denen sie das scheinbar Vertraute wie auch das Andersartige in unserer Umwelt und Gesellschaft neu befragen.

Barbara Armbruster habe einen kulturübergreifenden Ansatz: "Sie eröffnet dem Betrachter ein komplexes und beziehungsreiches Gefüge zwischen den Bildtechniken, Materialien, Motiven und Themen", führte Gabelmann aus. Vor allem auch zwischen östlichen, arabischen Kulturen und westlichen Sichtweisen, zwischen Bildsprachen und Wahrnehmungsformen, Lebensräumen und Zeitepochen. Sie kombiniere die vertrauten Pflanzen- und Naturformen gezielt mit arabisch inspirierten Ornamenten. So entstehe ein schwebend wirkender Dialog der Bildzeichen, geprägt von Offenheit und Harmonie.

Julia Kernbach verfolge in ihrem Schaffen einen freien und experimentellen Umgang mit dem Medium Fotografie. "Für Kernbach ist die Fotografie ein gestalterisch variabler Rohstoff, mit dem sie ganz neue Wege in der Wahrnehmung und Präsentation von Fotografie einschlägt." Durch plastische Elemente wie ausgeschnittenes Tonpapier, aufgeklappte und gebogene Passepartouts erweitere sie die tradierte Zweidimensionalität der Fotografie ins Räumliche. "Die so entstandenen Arbeiten gewinnen reliefartige Wirkung. Mit spielerischer Experimentierfreude verwischt die Künstlerin dabei die Grenzen zwischen Fläche, Wand und Raum", so Gabelmann.