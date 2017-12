Engen Gute Finanzlage, aber auch viele ungewollte Aufgaben

Die Stadt Engen präsentiert einen Vorzeige-Haushalt und kann große Investitionen tätigen. Verärgerung gibt es wegen Aufgaben, die Bund und Land übertragen haben, ohne einen finanziellen Ausgleich in Aussicht zu stellen.

Es herrschte große Einigkeit und Zufriedenheit bei der letzten Zusammenkunft des Engener Gemeinderats in diesem Jahr. Ein Hauptgrund war der Haushaltsplan für 2018. Die Zeiten sind gut für die Hegaustadt. Geplant ist ein Haushalt mit einem Volumen von 42,9 Millionen Euro. Vom Verwaltungshaushalt 2018 sollen 1,72 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Die Verwaltung rechnet zum Jahresende 2018 mit einer Rücklage von etwa 14,3 Millionen Euro – und das trotz einer Rücklagenentnahme von geplanten 3,65 Millionen Euro. Hintergrund sind vielseitige und teils große Investitionen wie die Erweiterung der Engener Grundschule, Hochwasserschutzmaßnahmen für Neuhausen sowie die Sanierung der Bittelbrunner Petersfelshalle, die Bahnhofsmodernisierung und Neuanschaffungen bei der Feuerwehr.

Der Haushaltsplan sei von einer guten Finanzlage, aber auch von einer stetigen Aufgabenübertragung durch Bund und Land geprägt, gab Bürgermeister Johannes Moser zu verstehen. Zur guten Finanzlage tragen vor allem die Anteile aus der Einkommens- und die Gewerbesteuer bei. Diese wurden für das kommende Jahr aufgrund des Anstiegs 2017 auf 5,8 Millionen Euro erhöht. Das ist wiederholt der bislang höchste Ansatz. Gleichzeitig steigen die Personalausgaben 2018 kräftig. Kämmerer Benjamin Mors rechnet mit 600 000 Euro Mehrausgaben. Sie lassen sich zum einen auf die Einrichtung einer eigenen Baurechtsbehörde in Engen zurückführen sowie auf die städtische Übernahme des Kindergartens Sonnenuhr. Miteingerechnet ist obendrein eine Tarifanpassung im öffentlichen Dienst von 2,5 Prozent. Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten bleiben laut Haushaltsplanung nahezu gleich.

Eine starke Belastung sieht Moser in den Aufgaben, die aus den Bereichen Zuwanderung und Integration erwachsen. "Allein die vom Landrat geplante Erhöhung der Kreisumlage löst eine Belastung von über 1,4 Millionen aus", gab Moser im Rat zu verstehen. Auch die dringend notwendige Digitalisierung sei keine kommunale Aufgabe. Dennoch versuche der Bund die Infrastrukturaufgabe an die Kommunen abzudrücken, ohne dafür den vollen finanziellen Ausgleich zu leisten, ärgert sich Moser. Weitere finanzielle Belastungen entstünden durch zugewiesene Aufgaben in der Inklusion, der Energiewende, bei Schule und Bildung sowie der Kinderbetreuung. Für das Feuerwehrwesen würden die Zuschussanteile durch das Land immer mehr gekürzt. Die solide Engener Haushaltspolitik schaffe jedoch die Voraussetzungen, um auch diese wachsenden Herausforderungen zu meistern, stellt Moser zufrieden fest.

Der Bürgermeister wie auch die Fraktionssprecher Jürgen Waldschütz (CDU) und Gerhard Steiner (UWV) betonten mehrere Schwerpunkte für das kommende Jahr. "2018 werden wir uns intensiv mit dem Thema Feuerwehrplan und den daraus folgenden nächsten Schritten beschäftigen, um auch in der Zukunft den guten Standard unserer Wehren zu gewährleisten", vermittelte Gerhard Steiner. Insgesamt sind 590 000 Euro zur Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in Engen und Bittelbrunn eingeplant. Jürgen Waldschütz verwies noch einmal auf den gemeinsamen Vorstoß im Rat, die Feuerwehraufgaben in manchen Bereichen zu budgetieren. Waldschütz befeuerte erneut die Idee, einen sogenannten Laufbus einzurichten. Hierbei sollen Kinder gemeinschaftlich mit festen Wegpunkten und begleitet von Eltern den Schulweg zu Fuß sicher meistern.

Der CDU-Fraktionssprecher betonte seinerseits die Wichtigkeit städtischer Einrichtungen wie Bibliothek, Schwimmbad, Museum, Betreuungseinrichtungen, Schulen und viele mehr, die maßgeblich für die Lebensqualität der Bürger in Engen stünden.

Gemeinsam war allen drei Reden die Mahnung zur Vernunft trotz sehr guter finanzieller Lage. "Jetzt die Ruhe und die Vernunft für die Zukunft zu wahren ist unsere Hauptaufgabe", formulierte es Jürgen Waldschütz. Mit dem Haushaltsplan setze der Gemeinderat ein klares Zeichen, sich auch bei hohen Rücklagen weiterhin in finanziellen Fragen, neben der Machbarkeit, in erster Linie immer an Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu orientieren. Bürgermeister Moser zitierte den Earl of Avon: "Jeder erwartet vom Staat Sparsamkeit im Allgemeinen und Freigiebigkeit im Besonderen." Der Rat stimmte dem Haushaltsplan einstimmig zu.

Änderungen im Plan

Nach der Vorberatung des Haushaltsplans 2018 Anfang Dezember wurden im nun beschlossenen Plan einige Änderungen eingearbeitet. Der Ansatz für Anschaffungen im Bereich Mensa und Kernzeitenbetreuung an der Grundschule wurde von 10 000 auf 14 000 Euro erhöht. Neu hinzu kamen 20 000 Euro für Spielgeräte auf dem Spielplatz Welschingen sowie mehrere vierstellige Ausgaben. (ker)