Eingekleidet in Kletterausrüstung und versehen mit Sicherheitsvorkehrung, konnten die mutigen Erstklässler die Kids-Parcours ausprobieren, während sich die Drittklässler in schwindelerregenden Höhen bis zu 15 Metern bewegten. Es kam auf Teamarbeit an und wenn die Angst kam, eilte ein Mitarbeiter des Kletterparks herbei, berichten die Drittklässler. Bild: GS Engen