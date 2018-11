„Ich bin der Vertreter einer aussterbenden Spezies und stehe hier im wahrsten Sinne des Wortes als ein Auslaufmodell. Denn ich war fast ein Vierteljahrhundert Leiter bei derselben Dienststelle“, erklärte Bernhard Maier bei seiner Verabschiedung als Chef des Engener Polizeipostens seinen Gästen. In Zeiten, in denen es zahlreiche Reformen und Strukturänderungen in der Polizei-Organisation gibt, blieb der 60-Jährige eine feste Komponente. Er tritt nun seinen Ruhestand an. Das feierten mit ihm viele Kollegen, Freunde und die Familie, sowie die Bürgermeister und Vertreter der Rettungsdienste im Zuständigkeitsbereich des Polizeipostens Engen. Seit der Polizeiposten-Reform vor 13 Jahren gehörten neben Engen, Mühlhausen-Ehingen auch Aach und Tengen mit den zahlreichen Stadtteilen zum Wirkungskreis von Maier und seinen zuletzt sieben Kollegen. „Das Einzugsgebiet des Polizeipostens Engen hat eine riesige Fläche, die etwa 20 Prozent des gesamten Landkreises Konstanz ausmacht. Allein von Wiechs am Randen bis nach Aach ist eine halbstündige Fahrt nötig“, führt der Engener Bürgermeister Johannes Moser aus. Er würdigte den Einsatz von Maier nicht nur in dessen Funktion als Polizeichef, sondern strich auch besonders das große ehrenamtliche Engagement des Neu-Pensionärs als Kreis- und Gemeinderat sowie als Mitglied von Vereinen und Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes heraus. Maier singt im Projektchor Querbeet, spielt beim TC Engen Tennis und gehört dem Fußballverein Hegaur FV an.

„Die Polizisten leisten einen unschätzbaren Beitrag, um für Sicherheit und Stabilität im Rechtsstaat zu sorgen. Sie üben ihre Tätigkeit mit einem hohen Risiko aus. Gerade in Zeiten, in denen eine Verrohung von Sitten und Respektlosigkeit gegenüber den Ordnungshütern immer mehr um sich greift, sollten die Polizei, Rettungsdienste und andere Hilfsorganisationen von der Gesellschaft noch mehr unterstützt werden“, betonte Moser. Der wollte Maier einen Nebenjob im Engener Ordnungsdienst anbieten. „Seine Begeisterung hielt sich in Grenzen“, so Moser. Sehr persönliche Worte richtete Jürgen Waldschütz, der zusammen mit Maier in der Engener CDU eine Führungsrolle einnimmt, an seinen Freund. Es grenze fast an ein Wunder, dass Bernhard Maier überlebt habe, als er vor etlichen Jahren nach einem Zusammenbruch auf dem Tennisplatz dem Tod ganz nahe gewesen sei. „Trotz des damaligen Schickschlags kann ich mich heute glücklich schätzen, dass ich bei der Gesundheit ordentlich aufgestellt bin, eine tolle Familie und viele gute Freunde habe“, sagte Maier.

Einige Stationen Maiers, teils als gemeinsamer Weggefährte, zeigte Kriminaldirektor Gerd Stiefel auf. Seine Ausführungen machten auch deutlich, dass es Maier schon früh in seine Heimat zog, um dort beruflich tätig sein zu können, er aber auch seine Karriere im Blick hatte. Stiefel beschrieb den langen Weg, den Bernhard Maier über Biberach, Stuttgart und Konstanz nach Engen geführt hatte, nachdem er zwischendurch ein Verwaltungsstudium in Villingen-Schwenningen erfolgreich ausführte, die ihn in den gehobenen Dienst beförderte. Stiefel erinnerte an mitunter heikle Einsätze, wie in Freiburg und Stuttgart, als die deutsche Terrorszene wütete oder eine Sonderkommission in Engen auf der Suche nach einer ominösen Handgranate war. Der Kriminaldirektor bezog Maiers Gattin Uschi und seine ganze Familie mit ein, da der Beruf eines Polizeichefs auch sehr viel Einsatz außerhalb der üblichen Dienstzeiten erfordert habe. Er stellte auch Maiers Nachfolger vor. Die Leitung des Engener Polizeipostens wird Polizeihauptkommissar Andreas Hübner übernehmen. Der 55-Jährige kenne den Hegau bestens, sei in Singen aufgewachsen und im dortigen Polizeirevier zuletzt als Dienstgruppenführer tätig gewesen. „Ich schätze den Kollegen sehr und bin überzeugt, dass die neue Leitung des Polizeipostens in besten Händen liegen wird“, betonte Stiefel. Die Stelle trete Hübner befristet bis Ende des nächsten Jahres an, da es ab 2020 eine neue Polizeistruktur in den umliegenden Landkreisen gebe.

„Ich wurde Schlossherr“, erinnerte sich Maier an seine Amtseinführung. Der Engener Polizeiposten residiert heute noch im Krenkinger Schlösschen. „An meine Kollegen vom Streifendienst Singen und den umliegenden Polizeiposten möchte ich sagen, das wir auch um Zuständigkeiten gerungen haben. Das gehört zum Tagesgeschäft, war aber nie persönlich, sondern sachbezogen“, so Maier. „Mein Team vom Polizeiposten Engen war eine tolle Truppe. Mit ihr zu arbeiten und zugleich Chef zu sein, war echt klasse. Wir haben viel miteinander erlebt, gearbeitet, auch zusammen gelitten. Es gab aber auch viel Spaß miteinander“, beschrieb er. Das Wichtigste aber sei seine Familie. „Es war nicht immer einfach, Kind eines strengen Polizisten zu sein, sogar eines für den eigenen Ort zuständigen Polizeichefs“, blickte Maier zurück. „Ohne die große Rückendeckung von meiner Frau Uschi und dem Ertragen von Frust und Ärger nach dem Dienst hätte ich meinen Beruf nicht ausüben können“, zollte Maier seiner Gattin ein dickes Kompliment. Für eine feine musikalische Untermalung sorgte das Quartett Jose Banuls, Gabi Kerschbaumer, Torsten Heggemann und Thomas Fugel.