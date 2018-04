Engen Gleicher Täter macht mehrere Scheiben kaputt

Vermutlich der gleiche unbekannte Täter hat in der Nacht auf Mittwoch, 4. April, Auto- und Fensterscheiben beschädigt.

Laut Polizei wurden in der Schillerstraße zwei Schaufensterscheiben mit einem Wackerstein eingeworfen. In der Jahnstraße sei zudem die Seitenscheibe eines Autos unter Zuhilfenahme eines Betonquadersteins beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in einer der beiden Straßen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen unter Telefon (07733) 94090 zu melden.