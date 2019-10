Im Bereich Breitestraße und Boelkestraße soll eine bauliche Nachverdichtung stattfinden. Dies war Thema in der jüngsten Sitzung des Engener Gemeinderates. Aktuell befinden sich in dem Innenstadtgebiet teilweise ältere und kleinere Häuser. Zwei Gebäude aus den dreißiger und fünfziger Jahren, nahe der Aacher Straße gelegen, wurden bereits abgerissen. Im Sinne einer Nachverdichtung und Schaffung von Wohnraum in zentraler Lage würde alles dafür sprechen, so die Verwaltungsvorlage, hier eine größere Bebauung zuzulassen.

Die neuen Gebäude sollen sich in ihrer Art den Mehrfamilienhäusern in der Breitestraße anpassen. Aktuell hat hier aber noch der Bebauungsplan „Breiten, Beugen, Sauerhalden“ Bestand, der nur kleinere Baufenster und maximal zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss zulässt. Eine Änderung des Bebauungsplans sei sehr umfangreich und aufwändig, so die Einschätzung von Stadtbaumeister Matthias Distler.

Bebauungsplan wird aufgehoben

Gleichzeitig wäre in diesem Bereich eine Genehmigung für Neubauten nach Artikel 34 im Baugesetzbuch nach Art und Maß der Nutzung und Einfügung in die Örtlichkeit möglich. Hierfür sollten Stadtplanung und Gemeinderat eingebunden werden.

Für diese Umsetzung bedürfe es aber auch gleichzeitig der Aufhebung des jetzigen Bebauungsplans. Der Rat folgte dem Ansinnen des Stadtbaumeisters und beschloss die Aufhebung des Bebauungsplans „Breite, Beugen, Sauerhalden“ einstimmig.