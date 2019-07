von Holle Rauser

Jetzt geht es den Lärmschwerpunkten in Engen an den Kragen: Mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog wollen Stadtverwaltung und Gemeinderat die am meisten belasteten Bereiche in der Stadt angehen. So soll auf der L 225 im Bereich Ortsdurchfahrt Bargen (550 Meter) als Sofortmaßnahme eine ganztägige Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h aus Lärmschutzgründen gelten. Außerdem soll ein beidseitiges Lkw-Durchfahrtsverbot durchgesetzt werden. Für die B 491/Aacher Straße wird im Bereich von der Eugen-Schädler-Straße bis 50 Meter nach dem Hauptwohngebäude Aacher Straße 23 ebenfalls Tempo 30 gefordert. Die Vorschläge gehen nun an die zuständigen Behörden, nach der Sommerpause wird mit Antwort gerechnet.

Temporeduzierung soll für Entlastung sorgen

„Erst müssen wir an die Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit, dann erst wird es konkret“, machte Wolfgang Wahl vom zuständigen Büro Rapp Trans deutlich. In den betroffenen Engener Bereichen würden zwar keine Extremwerte erzielt. „Aber wir liegen hier im Ermessensbereich. In der Aacher Straße würde Tempo 30 (tagsüber und nachts) schon für eine deutliche Entlastung sorgen“. Ein weitere Lärmschwerpunkt in Welschingen könnte durch die Drosselung der Geschwindigkeit von 60 auf 50 km/h entschärft werden. „Wir haben damit die Möglichkeit, die Belastung der Bevölkerung zu mindern. Das ist eine positive Sache“, lobte Gemeinderat Gerhard Steiner. Stadtrat Bernhard Maier bezeichnete die geplante Verkehrsberuhigung in der Aacher Straße auch aus Gefahrenschutzgründen als „mehr als gerechtfertigt. Wir haben hier sieben Einmündungen und die Zufahrt zur Grundschule“.