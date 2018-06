von Jürgen Waschkowitz

Eilig, eifrig und immer noch elegant präsentierte sich die historische Hochgangsäge der Gaugelmühle in Engen am bundesweiten "Deutschen Mühlentags." Das Interesse war groß, viele Menschen nutzten das sommerliche Wetter zu einem Ausflug.

Der Parkplatz am Restaurant, das derzeit keinen Betreiber hat, war schnell belegt. Die Kennzeichen der Fahrzeuge zeigten an, dass die Besucher von weit aus Biberach oder Schaffhausen angereist waren.

"Wir können uns nicht über mangelndes Interesse beklagen", bekundete erfreut Ulrich Claus, Besitzer und Hüter der historischen Mühle. Unterstützt von seinem Sohn Daniel führte er durch die gesamte Anlage, vom Wasserrad, über den Riemengang bis zur Gattersäge. Ulrich Claus erklärte die einzelnen Teile der Anlage und nahm sich viel Zeit für die Fragen der Besucher. Auch einen Abstecher in die Hintergründe der deutschen Sprache hatte er parat. Beim Absägen der Ränder eines Brettes erklärte er: "Hier wird das Wort Abfall verständlich, wenn sie sehen wie der Rest nach dem Sägen "abfällt." Die noch übrig gebliebenen Teile der ehemaligen Mühle befinden sich im Inneren des Restaurants Gaugelmühle. Die alte Antriebstechnik ist im Gastraum hinter Glas sichtbar. Hochgangsäge und Link-Vollgatter können im rekonstruierten Sägeschuppen beobachtet werden. Der Antrieb erfolgt derzeit durch einen Elektromotor.

Im Auftrag des Denkmalamtes läuft derzeit eine Restaurierung und Renovierung. Ulrich Claus dazu: "Wir sind sehr erfreut über den Einsatz des Denkmalamtes, aber da wartet noch sehr viel Arbeit auf uns."

Bevor die Gattersäge in Aktion tritt, wird der Einsatz akribisch vorbereitet. Der Baumstamm muss genau ausgerichtet werden, zeigen Ulrich Claus und sein Sohn. Sie lassen sich viel Zeit und erklären die einzelnen Arbeitsschritte. Der Stamm wird so eingerichtet, dass das spätere Brett die richtige Maserung hat. Über einen Bleisenkel wird dann die genaue Richtung für den Vorschub eingestellt.

Nachdem alles noch einmal überprüft wurde, gibt Ulrich Claus seinem Sohn das Zeichen, den Anlauf der Gattersäge freizugeben. Und dann beginnt sich das Sägeblatt zu bewegen, anfangs etwas behäbig, fast unwillig. Dann immer schneller und der Lärm wird stärker. Der Schubvorgang beginnt. Das Sägeblatt frisst sich durch das Holz.

Gregor Ehrtel aus Bohlingen ist fasziniert: "Das ist richtig beeindruckend. Ich sehe das hier zum ersten Mal. Ich habe von dem Mühlentag in Engen erfahren und einen Ausflug mit meiner Frau gemacht: Wir haben heute viel gelernt und kehren mit großartigen Eindrücken zurück. Herr Claus hat viel und ausgiebig erklärt. Und es war sehr schön, die historische Säge so direkt und unmittelbar in Aktion zu erleben."

Auch der Roller Club aus Laupheim freut sich über seinen Besuch: "Das ist doch mal wieder ein schönes Ziel für unsere Ausfahrt. Mit ganz vielen interessanten Eindrücken", ist die einhellige Meinung der angereisten Mitglieder.

Die Geschichte

Um 1400 wurde die Gaugelmühle erstmals in den den "Urbaren Güter- u. Abgabenverzeichnissen der Herrschaft von Hewen" erwähnt. Die Fassadenmalerei am Mühlenteil des Gebäudes wurde 1937 vom Fassaden- und Kirchenmaler Emil Danecker angebracht. Der Mühlenbetrieb wurde 1978 eingestellt. 1989 bis 1991 wurde das Hauptgebäude grundlegend saniert und eine Gaststätte im Stile einer Mühlenstube mit historischen Wandgemälden ausgebaut. Der Deutsche Mühlentag widmet sich den technischen Denkmälern mit ihrer 2000 Jahr alten Geschichte. (jw)

