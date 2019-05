von SK

Das Gasthaus Krone in Anselfingen wird abgerissen, so der Beschluss des Engener Gemeinderats. Bereits 2014 sollten Haushaltsmittel für den Abbruch des Gebäudes eingestellt werden, das seit 2011 im Besitz der Stadt ist. Angesichts der Flüchtlingskrise 2015/2016 wurde das Gebäude als Unterbringungsmöglichkeit in Betracht gezogen, was angesichts der sinkenden Zahlen nicht mehr notwendig sein wird. Nun sollen das über hundert Jahre alte Kerngebäude und die Anbauten weichen. Nach Vorstellung der Verwaltung soll mit einem Neubau auf dem Grundstück dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden. „Wir sollten aber in der Vermarktung offen sein“, appellierte der Anselfinger Stadtrat Emil Veit. „Man sollte hier nicht den erstbesten Bauträger wählen, sondern neue Ideen, wie etwa ein Genossenschaftsmodell zulassen.“