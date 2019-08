Gleich drei Fahrzeuge wurden im Zeitraum von Donnerstag vergangener Woche, ab 18 Uhr, bis zum Dienstag, 9 Uhr, auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Aacher Straße in Engen aufgebrochen. Nach Angaben der Ermittler entwendeten die Täter daraus Maschinen und Werkzeuge im Wert von rund 5000 Euro. Nach erfolglosem Versuch die Türen aufzuhebeln, schnitten sie jeweils ein Loch in die Hecktüren, um die Heckklappen zu öffnen. Aus zwei Fahrzeugen wurden Maschinen und Werkzeuge entwendet, beim dritten Fahrzeug wurden die Täter möglicherweise gestört. Der an den Fahrzeugen angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro (etwaige Hinweise an den Polizeiposten Engen, Tel.: (0 77 33) 9 40 90).