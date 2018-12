von Jürgen Waschkowitz

Herr Stille, warum wurde die Bürgerstiftung gegründet und was war der Grundgedanke zur Einrichtung der Stiftung in Engen?

"Wir müssen zum Glück keine Negativzinsen zahlen. Die beiden Banken, Sparkasse und Volksbank, haben schon immer die Kapitaleinlagen höher verzinst. Und auch jetzt werden sie bei risikofreien Anlagen verzinst und bringen noch geringe Erträge ein."Jürgen Stille, Vorsitzender der Bürgerstiftung Engen

Ganz wichtig ist, dass wir nichts fördern oder unterstützen, was zu den Aufgaben der Gemeinde gehört. Die Bürgerstiftung fördert das, was über diese Aufgaben unserer Gemeinde hinaus geht. Im Wesentlichen fördern wir soziales und sportliches Engagement für junge und ältere Bürger. Wir haben uns schon angestrengt, die Bereiche und den Charakter dessen, was gefördert wird, weit zu streuen. Wir beschränken uns nicht – beispielsweise auf Kulturelles, wie in anderen Stiftungen -, sondern unsere Förderungen laufen unter dem Motto „Hilfe und Unterstützung von Bürgern für Bürger.“ Deshalb ist der volle Bereich auch nicht eng gefasst.

Hegau Bürgerstiftungen im Hegau leiden unter der Niedrigzinsphase Das könnte Sie auch interessieren

Wann wurde die Bürgerstiftung gegründet?

Im Jahr 2008 wurde die Bürgerstiftung von engagierten Bürgern in Engen gegründet. Wir feiern dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag. In bin stolz, seit Anfang an der Vorsitzende des Vorstandes der Bürgerstiftung sein zu dürfen.

Aus welchen Töpfen wird ihre Förderung gespeist.?

Es gibt zwei Arten von Töpfen: einmal den Bereich der Zinsen, die das Stiftungskapital erarbeitet und der zweite Topf sind die Spenden, die nicht in das Stiftungskapital einfließen, sondern gleich für Projekte verwendet werden können.

In der momentanen Zinspolitik sind ja keine Zinserträge mehr zu erwarten, oder größere Kapitalanlagen erzeugen sogar negativ Zinsen. Wie ist es beim Stiftungskapital?

Ja, wir müssen zum Glück keine Negativzinsen zahlen, die beiden Banken, Sparkasse und Volksbank, haben schon immer die Kapitaleinlagen höher verzinst. Und auch jetzt werden sie bei risikofreien Anlagen verzinst und bringen noch geringe Erträge ein. Zum Beispiel in risikofreien Fonds. Aber die Erträge sind natürlich jetzt zurückgegangen und die Spenden machen den größten Teil der Beträge für von uns geförderte Projekte aus. Große Sprünge bei den geförderten Unterstützungen können wir natürlich nicht mehr machen. Aber die Spenden helfen uns da natürlich weiter, auf die sind wir jetzt stark angewiesen.

Freude im Tafelladen Engen: Wie jedes Jahr wird auch in diesem Jahr der Tafelladen Engen von der Bürgerstiftung mit einer Unterstützung bedacht. Michael Ritter (links) und Jürgen Stille konnten Beate Jörg und Brigitte Ossegge-Eckert (v.r.) vom Tafelladen 4000 Euro überreichen. Bild: Jürgen Waschkowitz

Haben sich die geförderten Projekte im Laufe dieser zehn Jahre stark verringert?

Nicht unbedingt, da wir in den ersten Jahren nicht die gesamterwirtschafteten Zinsen in Projekte investiert haben. Deshalb konnten wir zum Beispiel in den letzten zwei Jahren fast genauso viel noch investieren wie in den Jahren davor. Das wird auf Dauer in der Zukunft natürlich nicht mehr ganz so sein, aber jetzt spürt man das in der momentanen Projektförderung nicht.

Was wurde wo im vergangenen Jahr von der Bürgerstiftung investiert?

Mit insgesamt 13 000 Euro unterstützte die Bürgerstiftung im Jahr 2017 sieben Projekte: Die Kinderwohnung Kunterbunt erhielt für eine neue Beleuchtung 3000 Euro, über den Förderkreis für Kirchenmusik an der Auferstehungskirche Engen wurden ein Kinderkantorei-Wochenende und ein Musical mit 1000 Euro sowie die Beschaffung von vier Headsets mit 1500 Euro unterstützt, dem Haus am Mühlebach wurden für die Veranstaltung „Sound am Bach“ 500 Euro übergeben sowie dem Automobilclub für die Beschaffung von zwei Karts 2000 Euro. Der Skiclub Engen erhielt 1000 Euro für das Trainingslager der Rennmannschaft, für den Tafelladen Engen wurde eine Weihnachtsaktion mit über 4000 Euro finanziert.

Und welche Projekte wurden im laufenden Jahr berücksichtigt?

Im laufenden Jahr erfolgte bisher neben dem Stabhochsprungmeeting des TV Engen und der Förderung der Leichtathletik mit 500 Euro, auch die Unterstützung des Förderkreises für Kirchenmusik für ein Kindermusical sowie die Aufführungen des Weihnachtsoratoriums. In der Stiftungsratssitzung vom 13. November wurden weitere Förderzusagen genehmigt. So unterstützen wir erneut eine Weihnachtsaktion des Engener Tafelladens mit Einkaufsberechtigungen in den nächsten Kalenderwochen in einem Markt in Engen. Weiter erhält der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik für die Neugestaltung der Außenanlage zur Erweiterung des bespielbaren Bereichs einen Zuschuss aus den Mitteln der Stiftung. Ob der von der Initiative Bildungsstandort Engen vorgelegte Förderantrag zur Finanzierung einer semiprofessionellen Beleuchtungsanlage für Aufführungen am Bildungszentrum Engen von der Bürgerstiftung Geld erhält, wird derzeit im Gremium gewissenhaft geprüft.

Wie war das finanziell alles möglich?

Die Spendenbereitschaft war sehr groß in den vergangenen Monaten. Viele Bürger haben zum Beispiel bei runden Geburtstagen auf Geschenke verzichtet und gebeten, für die Bürgerstiftung zu spenden. Ich hoffe, dass dieser Gedanke weiterhin von vielen Bürgern so verfolgt wird, damit die Bürgerstiftung auch in Zukunft Wohltaten verbreiten kann.

Eine Erbschaft, wie zum Beispiel in Stockach, ist der Bürgerstiftung Engen noch nicht passiert?

Leider nein! Wir wünschen allen unseren Bürgern ein langes Leben, aber uns auch, einmal in den Genuss einer solchen großzügigen Spende zu kommen.

Wie sieht die Zukunftsinitiative der Engener Bürgerstiftung für die kommenden Jahre aus?

Auch in diesem Jahr wird sich die Bürgerstiftung mit einem Schreiben an Unternehmen und Geschäftsleute in der Stadt in Erinnerung bringen und damit anregen, statt hoher Ausgaben für Kundengeschenke die Engener Bürgerstiftung zu bedenken und damit die Kapitalausstattung der Stiftung eventuell weiter auszubauen. Mit den Erträgen des Stiftungskapitals sowie den privaten Spenden können wir dann auch weiterhin – nicht nur im kommenden Jahr – wichtige gemeinnützige Projekte in der Stadt und der Umgebung unterstützen.