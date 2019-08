Rund 310 000 Badegäste gibt es pro Saison in den Hegauer Freibädern und am Steißlinger See. Damit die Gäste einen entspannten, schönen Badetag erleben, sind viele Menschen im Einsatz vom Schwimmmeister bis zum Platzwart, vom Rettungsschwimmer bis zum DRLG-Helfer sowie Kassierer, Kioskbetreiber, Gärtner und Reinigungsfachkräfte.

Rita Assire, Schwimmmeisterin im Hilzinger Freibad, lässt kurz vor Feierabend im Schein der untergehenden Abendsonne den Beckensauger ins Wasser, damit das Becken am nächsten Morgen wieder sauber ist. Das Schwimmbecken im 1972 eröffneten Familienbad ist von alten Bäumen umgeben.| Bild: Sabine Tesche